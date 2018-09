Vecinos de 6 clusters se quedan sin luz durante 2 semanas; acusan a inmobiliaria de usar 'diablitos'

Tras dos semanas sin luz, vecinos del fraccionamiento Hacienda Natura acusaron que ya tienen luz por un ‘diablito’ que puso la propia constructora Dypsa-Vivitare la cual al tener problema legales no puede entregar el fraccionamiento al Municipio.

Desde la semana pasada, AM informó que vecinos de dicho fraccionamiento señalaron que llevaban varios días sin energía eléctrica en seis clusters habitacionales.

La presidenta de vecinos, Celia Marín explicó que desde el 20 de agosto se quedaron sin energía eléctrica en el alumbrado público siendo la segunda ocasión en lo que va del año.

“La primera vez nos acercamos a la constructora y nos dio solución porque se pagó la cantidad que se debía pero ahorita la constructora se deslinda y que fuéramos a Desarrollo Urbano y CFE y Alumbrado Público no pueden hacer nada mientras no entreguen”, detalló.

"Es un fraccionamiento que no está entregado, nosotros vigilados que se cumpla con las disposiciones pero la parte del alumbrado público es de Alumbrado Público”, dijo.

Todo el kilómetro que abarca la avenida Frida Kahlo Oriente, y que colinda con la colonia El Becerro, no tiene luz, ni alumbrado público y desde esta semana comenzaron con problemas con la recolección de basura por parte de Servicios Municipales, aseguraron vecinos de la zona.Sin embargo, esta avenida no es la única quehabitaciones de dicha colonia también no tienen luz en el alumbrado público.Otras de las zonas de dicha colonia que no cuentan con alumbrado es el Circuito Carlos Pacheco, Parque Nevado de Toluca, Ek Balam, Volcán Gordo, Volcán de Xicotencatl, Cullo, un complejo de viviendas que abarcan alrededor de 400 casas.A principios de esta semana,’ para toda la zona por lo que vecinos acudieron a Presidencia Municipal a dejar un escrito al alcalde Ramón Lemus.Constructora debe 60 mil pesos a CFELa empresa Vivitare tiene un adeudo de alrededor de 60 mil pesos a la CFE y además tiene problemas legales, informó el titular de Desarrollo Urbano, Gustavo Baez Vega quien afirmó que la dependencia si le ha dado seguimiento a este caso.

El funcionario informó que el desarrollador inmobiliario, propiedad del ex Diputado Federal, Martín Rico Jiménez, tiene problemas legales y hasta que nos los resuelva podrá concluir toda la zona residencial y por ende se le proporcionaría energía eléctrica y para eso tiene que construir al menos dos subestaciones eléctricas.

“El desarrollador tiene problemas legales con litigios, de hecho perdió unos lotes, están empantanados en ese problema por reconsideraciones que permite la ley y en evidencia si no tiene un resolutivo no quiere hacer las cosas”, señaló.

Explicó que el proyecto de construcción de Dypsa-Vivitare en esa zona es por etapas, sin embargo al tener problemas legales no puede concluir la edificación de todas las viviendas donde incluso otros desarrolladores ya comenzaron a construir en esa zona.

Baez Vega señaló que para que una empresa inmobiliaria entregue un fraccionamiento o zona residencia tiene que garantizar la habitabilidad como el pago de servicios públicos.

“La problemática es que la luz se las corta Comisión Federal, según yo traen un adeudo, porque lo hemos investigado, de 60 mil pesos. Habría que busca un mecanismo para que se comprometan a entregar o concluir”, dijo.

