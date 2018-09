Evita accidentes, denuncia venta clandestina de pirotecnia

“Puede dañar la mano y otras partes de su cuerpo, recordemos que normalmente lo usan en sus bolsas, las lesiones van desde muy sencillas como una simple ámpula en las manos y en el cuerpo, una simple esquirla, una brasa incandescente que origina quemaduras de primero y segundo grado”, dijo.

Durante la celebración de las, por lo que la Dirección de Protección Civil y Bomberos exhortó a los ciudadanos aEl director de Protección Civil, Juan Segoviano Tovar, insistió en que no se debe usar pirotecnia, sobre todo por personas que desconocen su manejo, los efectos que tiene cada uno de los juguetesal fuego y los causas que puede ocasionar un mal manejo al encendido de cualquier artefacto.Enfatizó que las quemaduras pueden ser más críticas, ocasionado la perdida de dedos, manos, quemaduras en la cara, pérdida de ojos y hasta la muerte, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos para que no compren ni usen pirotecnia.Segoviano Tovar informó que para, la Dirección de Protección Civil y Bomberos se encuentra atendiendo lasa través del teléfono, recalcó que aunque el tema es federal, de estos reportes también se le notificara a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).El titular de la dependencia enfatizó la importancia de no fomentar la venta clandestina de pirotecnia, pues aunque en Irapuato no existe un tianguis autorizado, sí hay uno en Salamanca, y por su cercanía a la gente se le hace fácil traerlos para venderlos en tiendas de abarrotes y viviendas particulares.Recordó que el año pasado se vivió una desgracia luego de que explotó una casa en la que se tenía almacenada una gran variedad de artefactos pirotécnicos que se vendían de manera apócrifa.