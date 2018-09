Inconformes comerciantes de Colón en la Porfiriana por espacio pequeño que se les asignó

“Desde antier que nos movieron de donde estábamos no hemos vendido nada, además nos tratan como animales, también somos seres humanos y buscamos un espacio considerable para vender nuestros productos del campo, de esto vivimos; nosotros somos personas de la tercera edad y buscamos la manera de cómo trabajar y llevar el sustento a nuestras casas” , dijo el señor Arenas Ramos.



“No es justo que las autoridades quieran movernos como ellos quieren, en donde estábamos en calle Colón nos iba bien porque ahí pasaba más la gente y nos compraban más nuestros productos, aquí ayer solo vendí $30 pesos esto no me alcanza para comer”, refirió la señora Mary.



“La verdad no entendemos porque les afecta, la gente nunca se quejo de nosotros, somos pocos los comerciantes ambulantes de esta calle Colón y la mayoría somos personas ya adultas y buscamos un lugar donde vender mejor para sacar para comer al día”, refirió la señora Carmen.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

de la zona centro fueron reubicados a la nave, a decir de los vendedores , el lugar es un poco incómodo porque no tienen el suficiente espacio para colocar sus productos, además de que no venden igual que en el lugar en el que estaban.quien desde hace 40 años se dedica a la venta de verduras, dijo estar un poco inconforme por el espacio tan pequeño que les dejaron al ser reubicados en la nave porfiriana, además de no vender casi nada.Hace una semana y media la Dirección de Mercados, Fiscalización y Movilidad y Transporte implementaron un Operativo “Limpieza”, donde se pretende que los comerciantes ambulantes no obstruyan el paso en las calles de la ciudad.Otra de las afectadas es laVarios comerciantes dijeron poder llegar a un arreglo con las autoridades para que los dejen en donde anteriormente vendían sus productos, a decir de los comerciantes ahí no molestaban a nadie ni obstruían el paso de las personas.dijo que no sabe en que les afectó si no estaban en medio de la calle, si no en las orillas.