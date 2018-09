¿Quién está detrás de Alianza Ciudadana?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El pasado 5 de septiembre tuvo nuestra ciudad un evento inusual, se reunieron en el Jardín principal, diversas personas que han tenido una participación en la vida política, cultural, social, sindical de nuestro municipio para presentar una organización llamada Alianza Ciudadana Celayense.La representación de esta Alianza la conforman sus fundadores: Andrés Espinosa, Isaura Cano Díaz, José Alberto Acosta, Verónica Solís Sánchez, María de la Luz Ramírez Herrejón, Rafael Campa Miranda, Daniel Nieto, Salvador Rocha, Bibiana Herrera, Jorge Acuña y José Luis Ramírez.Alianza Ciudadana Celayense es una estrategia ciudadana para fomentar la democracia representativa, participativa y activa en todos los temas de la vida política, social, cultural y económica del municipio de Celaya.Es una organización conformada de manera abierta, plural, ciudadana, democrática sin distinción de credo religioso o filiación partidaria o política.Sus objetivos específicos son impulsar la participación activa de la ciudadanía en la vigilancia, fiscalización, y observancia del uso de los recursos públicos en el Ayuntamiento. Igualmente, fomentar la participación ciudadana para el desarrollo de políticas públicas alternativas, o el enriquecimiento de las existentes.Señalan sus fundadores que desarrollará actividades de asesoría o consulta sobre los temas de gestión, administración municipal, y políticas de buen gobierno, que serán abordadas por los integrantes de la Alianza, o por especialistas externosDesarrollará todas las formas de actividad social, política, jurídica para la obtención de resultados que generen prácticas éticas en las actividades de la administración municipal. Sus principios de acción estarán sustentados en un ejercicio colaborativo para la resolución de las necesidades de la población. E irán desde el estudio, diagnostico, sustento jurídico, propuesta organizada, gestión y resolución y/o movilización. Los mecanismos de acción serán aquellos que se consideren viables de acuerdo a la situación o disposición de los actores gubernamentales, o políticos.Desde luego que esta organización es temporal, durará tres años, o el mismo tiempo que dura la administración municipal entrante. De cierto, no es un organismo en sentido estricto, político electoral, eso la singulariza porque se plantea ser una herramienta para el apoyo, la gestión de los problemas colectivos de la población. Es una organización de y para el trabajo social, e incluso legislativo, ya que uno de los temas de su agenda, es la revisión de las leyes que se han modificado de manera ventajosa para beneficio de los grupos políticos, y en ese mismo sentido, proponer temas sociales para garantizar el derecho humano al agua, o a la salud y el trabajo, entre otros.Las suspicacias por el nacimiento de esta Alianza civil, no se han hecho esperar. La clase política ha aventurado todo tipo de especulación, sobre todo porque no pueden entender que se origine fuera de los tiempos electorales. Le han buscado jefes, patronazgos y todo tipo de vínculos metaciudadanos, pero de cierto, solo la voluntad y la decisión de trabajar para desmontar las estructuras de subordinación ciudadana, privilegiar el interés y el bien social, lo han motivado. No hay un afán electoral, porque eso está fuera de tiempo. Pero cierto, su actividad social es política, y en ese sentido no puede estar ajeno el interés de que la administración municipal sea la mas adecuada, y la mas honorable, y de que el gobierno sea eficiente, atento y respetuoso con los ciudadanos.Por eso se plantea la colaboración con los ediles de manera estrecha, bajo el entendido de que no solo basta el discurso y la voluntad, sino sumar esfuerzos y experiencias para cambiar realmente la historia de simulaciones, mentiras y abusos en nuestra ciudad. En estos días que vienen se nombrará la estructura administrativa, vendrán nuevos directores y administradores de las diversas empresas paramunicipales, sería lamentable que repitieran aquellas personas que han carecido de ética y moral en su desempeño, de aquellas personas que fueron nombradas como pago político y que su trabajo ha sido deplorable debido a su ignorancia del tema laboral o bien a su desinterés.Si los próximos regidores caen en la tentación de privilegiar sus intereses políticos en el nombramiento de sus allegados, y sin consultar a los ciudadanos, sería la primera muestra de su inclinación al abuso y privilegios. Eso seguramente, será el principio para que la ciudad les dé la espalda y su repudio. Ya veremos.No desconfíes. El recelo, la duda y la sospecha, invitan a la traición. Desconfía de aquel que te aconseja desconfiar. (Cambio de piel). Carlos Fuentes.