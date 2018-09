Piden a Tribunal Electoral obligue a Veras Godoy reiniciar sesión

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) promovieron un juicio ante el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) con la finalidad de obligar al presidente de la mesa directiva del Congreso local Humberto Veras Godoy reiniciar la sesión de apertura de la legislatura y se frenen los recesos.

Asael Hernández Cerón, coordinador de la bancada panistas y la diputada Claudia Lilia Luna Islas, así como el dirigente del PAN Amado Cazarez Pérez, ingresaron el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano.

"No podemos permitir que los diputados de Morena violenten nuestro derecho como legisladores, pues no se ha concluido con la sesión de instalación y no podemos iniciar nuestro trabajo", expresó Hernández Cerón.

Sin precisar argumentos, Veras Godoy, diputado de Morena y presidente de la mesa directiva del Congreso, decretó un receso en la sesión, para retomarla hasta el próximo martes.