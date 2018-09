"Hay muchos municipios donde hay fosas que se han encontrado", reconoció entonces el fiscal. "Hay fosas que no se están trabajando porque no tenemos en dónde acomodar los restos que se pudieran extraer".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El fiscal del estado, Jorge Winckler, indicó el jueves queSin embargo, no hizo ninguna mención a que, en ese mismo lugar, también se encontraron cuerpos hace año y medio.Un fotógrafo de The Associated Press que se acercó al cementerio clandestino el viernes junto con otros periodistas pudo acceder al lugar sin ningún problema porque nadie lo resguardaba ni estaba acordonado. Casi sin darse cuenta, se encontraron en medio de las excavaciones.. El perímetro de algunos enterramientos todavía sin abrir estaba marcado con cuerdas y palos. Plásticos negros resguardaban algunos lugares de la lluvia.El área está en una pequeña barra de tierra entre el Golfo de México y la laguna de Alvarado, 60 km al sureste del Puerto de Veracruz.Para acceder al lugar es necesario caminar durante 20 minutos entre vegetación tropical y manglares.En marzo de 2017,Se convertía así en el más grande de un estado marcado por una intensa actividad de diversos grupos del crimen organizado desde hace años., cuando una persona indicó a las autoridades que cientos podrían estar enterrados ahí.Junto a los restos humanos de los que se informó el jueves se localizaron más de 200 prendas de vestir,Tras el anunció de la fiscalía de Veracruz, que generó algunas suspicacias en ciertos grupos de familiares de desaparecidos porque no habían sido informados previamente ni habían podido participar en los trabajos,La entidad indicó que. El gobierno tiene registradas a más de 35.000 personas como desaparecidas.Según la Comisión,Ese año se localizaron 236 cuerpos en Durango, en el centro-norte del país, y 193 en Tamaulipas, en el noreste y frontera con Texas.El viernes,