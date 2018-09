Así empezó el drama de una niña del barrio porteño de Mataderos, Argentina, quien se atrevió a denunciar a su corta edad y casi inmediatamente después de que ocurrió. Por lo menos eso argumenta Deborah Huczek, abogada de la madre de la menor, quien contó a Infobae detalles del sufrimiento de la víctima:

"La nena fue abusada por su abuelo materno cuando ambos estaban acostados en la cama: él le tocó las partes íntimas por debajo de la ropa, situación que se vio interrumpida cuando se acercó el tío e hijo del imputado, un chico que tenía 14 años al momento del hecho", contó la representante legal.

La niña, asustada, pidió dormir con el adolescente en la noche y dijo que no quería estar cerca de su abuelo. En ese instante no entendían por qué la reacción, y después de una semana, la angustia hizo que la niña contara lo que pasó.

"Tengo un secreto con el abuelo", fue lo primero que dijo a su mamá, cuando le vio la cara de preocupación, la mujer investigó un poco más y supo del abuso. Sin dudarlo, la madre hizo inmediatamente la denuncia contra su propio padre y cortó los vínculos para cuidar a la menor.

Lo bueno en este caso es que a pesar de ser tan pequeña, tuvo las herramientas suficientes para decirle a su madre lo que le había pasado. "Casi siempre pasan años hasta que la víctima lo puede contar", remarcó Huczek.

A partir de ese momento, la lucha de tres años para lograr justicia comenzó, y los resultados empiezan a verse. En los últimos días, el juez Federico Salva, del Tribunal Oral Criminal N° 28 de la Capital envió a juicio oral al abuelo de la menor, un hombre de 60 años, que por el momento no pasó un solo día en prisión. El magistrado tomó la decisión después de negarle al acusado un pedido de probación que la defensa solicitó con el objetivo de que su cliente no quedara con antecedentes penales o judiciales.

El pedido para que se le negara el beneficio fue elevado por la propia abogada, coincidentemente también con la fiscal del caso, Jaquelina Aguirre, y la Defensora de Menores e Incapaces, Valeria Rosman. "Logramos que el caso sea tratado en juicio oral. Y en representación de la niña, buscaremos que se le imponga un fuerte castigo al abuelo", señaló la letrada a este medio.

Las razones dadas por la representante para pedir que no le dieran la probacion fueron que el artículo 76 bis del Código Penal tiene requisitos que en este caso no se cumplen. Entre ellos, que no se trata de un delito de acción pública, sino de instancia privada, como todos los delitos de abuso sexual.

La pena máxima para acceder a ese beneficio debe ser de 3 años, mientras que ene ste caso iría desde los 3 hasta los 10 de prisión, por lo cual “no corresponde aplicar la tesis amplia, en virtud de que fue la Corte en el fallo Acosta quien determinó que no hay que analizar la pena en abstracto sino la que podría caberle al caso concreto. Y estamos seguros de que al realizarse el juicio oral, podría imponérsele al imputado una pena de cumplimiento efectivo", dijo la jurista.

A este punto, el abusador irá a juicio oral y está a punto de que se haga justicia, la mamá tuvo que pelear judicialmente contra las estrategias de su padre. Durante le proceso, el hombre trató de manipular a su hijo (el tío de la niña) y lo logró. Primero, el adolescente dijo ante la justicia que no había visto nada, pero después de que lo separaran de su padre, al final confesó lo que pasó. Pero el imputado tuvo la suerte hasta ahora de estar libre. Según dijo la abogada, "no estuvo preso porque el delito tiene una escala menor y eso le permite estar en libertad".

El artículo 76 bis exige, aparte, resaltar la circunstancias del caso, para determinar el beneficio de la probación puede concederse o no. "Son esas circunstancias las que fueron relatadas por la niña en cámara Gessel, las que impiden beneficiar al imputado con la impunidad", sostuvo.

"Fueron actos de abuso sexual cometidos por su abuelo, en abuso de su superioridad, de la confianza depositada en él por su propia hija y madre de la niña. El aprovechamiento del rol de abuelo que utilizó para cosificar, estigmatizar a la niña, tomándola como un objeto para descargar su furia sexual, son las que hacen inadmisibles conceder tal beneficio a favor del imputado. En virtud de ello, no hay dudas de que estamos hablando de un caso de violencia de género que requiere especial protección, en cumplimiento de la Convención de Belem do Pará y de nuestra ley 26485″, añadió.

Huczek, en ese sentido dijo que es la instancia del debate oral donde deberán ventilarse los hechos, la culpabilidad del imputado y la pena a aplicar.

En cuanto al abuelo, ya no hay vínculo con su familia, en la investigación descubrieron detalles aterradores sobre su personalidad, entre ellos que les daba alcohol a sus hijos cuando era niños, y que los indujo a tener relaciones sexuales desde temprana edad.

"Tenía pornografía infantil en su computadora. Es un psicópata que muestra una personalidad para el afuera y tiene otra en la intimidad", describió la letrada, quien destacó la importancia del caso para que las menores denuncien.

"Lo importante es que estos casos se den a conocer porque muchas veces pasa. Al dar a conocer este tipo de casos, se concientiza a las menores. Hay que hablarlo", concluyó Huczek.