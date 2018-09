LO QUE SIGUE

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cumplido el compromiso de su Tercer Informe, Héctor López Santillana tiene dos pendientes que casi casi tienen fecha de vencimiento: uno es el ajuste a su gabinete y el otro presentar su Plan de Gobierno para los próximos tres años.Con excepción de Carlos Cortés de Obra Pública y Ramón Alfaro de Economía, que nadie sienta su puesto seguro; Héctor sigue firme en hacer cambios, y dicen que alcanzarán a las paramunicipales.Se anunciaban los relevos para antes del 10 de octubre, cuando Héctor tome protesta para su segundo trienio, pero esperará unos días más, aunque la decisión sobre quién se va y quién no ya está tomada.No hay plazo que no se cumpla, los cambios tendrán que anunciarse antes que el Plan de Gobierno, a mediados de noviembre.Según se sabe el alcalde Héctor López Santillana ha pedido que la toma de protesta para su segundo trienio sea un evento más austero, aunque aún se afinan detalles parece que esta vez no será en recinto especial como el teatro Manuel Doblado o el Teatro del Bicentenario.El primer Edil ha pedido que se contemple la posibilidad de que la toma de protesta el próximo 10 de octubre se realice en el patio principal de la Presidencia Municipal, el evento es más bien para dar la bienvenida a los nuevos regidores y síndicos: Gilberto López Jiménez, Karold Jared González, Mayra Olimpia Zapata, Christian Cruz Villegas y Leticia Villegas Nava, del PAN.Los de PRI son Alfonso Orozco y Vanessa Montes de Oca; del Partido Verde Fernanda Rentería y de Morena Gabriela Echeverría y Gabriel Durán; porque igual que el Alcalde, Ana María Esquivel Arrona, Salvador Sánchez Romero, Ana María Carpio Mendoza y Jorge Arturo Cabrera González también van por su segundo trienio.Como se ven las cosas todo indica que en los próximos días veremos al gobernador Miguel Márquez Márquez por todo el estado, anda en plena gira de despedida y cualquier obra es buen pretexto para organizar un evento, ayer tocó en Las Joyas en León, donde inauguró un hospital y el techado de la cancha de la Escuela Vanguardia.Pero una de las inauguraciones que aún no se define es la del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, la fecha tentativa es el 20 de septiembre, seis días antes de que termine el sexenio de Márquez.El Grupo Aeroportuario del Pacífico, que tiene la concesión del Aeropuerto de Guanajuato, anda afinando agendas pues se pretende que también sea el presidente Enrique Peña Nieto quien corte el listón, habrá que ver si la agenda federal coincide con los últimos días del actual Gobernador.Hoy en Guanajuato capital se reúnen varios representantes de la plana mayor del turismo nacional, en un evento que encabezará el secretario federal de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero.Empresarios y funcionarios de turismo de todo el estado vienen al Segundo Congreso Nacional de Tesoros de México, que se celebrará en Guanajuato capital; se espera la participación de al menos 80 representantes de hoteles y restaurantes de todo el país.También puede que sea uno de los últimos eventos del actual secretario de turismo en el estado, Fernando Olivera Rocha, de quien el gobernador electo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aún no ha dicho si se va o se queda, sin embargo se sabe que no está en los planes para el próximo sexenio.El diputado guanajuatenses, Éctor Jaime Ramírez Barba, subió ayer a la tribuna del Congreso en San Lázaro para hablar del sexto informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, luego en su redes sociales señaló que “La @SSalud_mx disminuyó en términos reales el 12%. Falta infraestructura regional, el que tengas tu cartilla no significa que tengas atención efectiva #PRINoSabeGobernar”.