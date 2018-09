Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Al comienzo del año los distribuidores de autos en Guanajuato se fijaron el reto de vender más de 65 mil unidades, cifra que les permitiera mejores números que los generados en 2016 que cerraron con 65 mil 574 vehículos y, no tener un decremento como sucedió el año pasado cuando vendieron 61 mil 161 unidades.La realidad es que la primera parte del año no fue nada buena para las agencias en Guanajuato, y, ahora la expectativa es que con un presidente ya elegido en México, la renegociación del TLCAN con un menor grado de incertidumbre y, considerando que el segundo semestre es cuando registran sus mejores ventas, la expectativa es que el panorama sea mejor al vivido en los primeros siete meses del año.En el tablero de los culpables de las bajas en venta de la AMDA aparece la turbulencia electoral, la tasa de interés del 4% cuando ahora la referencia es de 8% tasa de referencia que conlleva a que los créditos se dispararan hasta 19% y la propia alza en los costos de los autos de hasta un 9%.Pero, ese no es el único reto que tienen los distribuidores de automotores, la venta por internet es otro de los temas en los que al interior de las 42 marcas que en Guanajuato cuentan con 140 puntos de venta tradicionales, también están trabajando.Muestra de ello es que en días pasados la AMDA a nivel nacional firmó un convenio con la plataforma Mercado Libre para formalizar la venta de autos y, sumarlo a sus canales de ventas. Ante si o sí de sumarse a las nuevas formas de consumir de un mercado cada vez más exigente.El año pasado en México se contabilizaron a 78 millones de usuarios de internet, de ese tamaño es la oportunidad de mercado.Para terminar con la AMDA, este sector no crea que es ajeno al déficit de empleados que en la actualidad viven las industrias tradicionales en Guanajuato.Gerente de servicios es el puesto que más dolores de cabeza les genera a los responsables de recursos humanos y, es que mire, existe un grupo de talentosos pero que sin embargo todas las agencias se pelean por ellos, al tratarse de personas con una amplia experiencia en ventas, pero fuera de ese grupo, no hay; en ocasiones las agencias se ven obligadas a preparar al jefe de taller para que sea jefe de servicio.De acuerdo a la Encuesta de Sueldos de Distribuidores de Automotores un gerente general percibe un sueldo mensual de 84 mil 686 pesos, ingreso anual gravable de 1, 586,672, ingreso anual neto de 1, 148, 528 pesos.En el nivel de agencias dos, que son aquellas con ventas anuales de entre 300 y 700 millones de pesos o entre 100 y 200 empleados que son precisamente las más comunes en Guanajuato, el sueldo promedio de un gerente es de 87 mil 424 pesos.En Guanajuato 10 mil familias viven del sector de las agencias de autos.Continuando con el tema de la venta de autos, en las cifras presentadas ayer por la AMDA Guanajuato, que preside Arturo González Palomino, el estado fue superado por Puebla que aparece en la quinta posición, mientras que Guanajuato ahora es sexto lugar en ventas en México en el periodo de enero a julio.Fueron 33 mil 475 unidades vendidas en los primeros siete meses de 2018 (4.21% del total nacional) un 34.74% arriba de la media nacional con 8 mil 631 vehículos más, pero 6.61% menor que el mismo periodo del año pasado, que se vendieron en Guanajuato 35 mil 845 unidades.Al detalle del total de unidades vendidas en Guanajuato la mayor parte de ellos fueron de autos subcompactos con 10,943 (32.52%) ventas; seguidas de los usos múltiples con 7,878 (23.53%) ventas. Los compactos representaron 6,855 (20.47%) ventas; los camiones 5,812 (17.36%); los autos de lujo 1,768 (5.28%) y finalmente los deportivos 275 (.82%).Dicen que una vez que emprendes, seguramente lo volverás a hacer, y esto aplica en un grupo de jugadores del Club León que no solamente dedican su tiempo a su profesión, sino también a pensar en negocios que les permitan invertir parte de su sueldo pensando en una alternativa, después de cerrar su carrera deportiva.De acuerdo al Registro Público de Comercio: Mauro Boselli, Guillermo Enio Burdisso, Carlos Gustavo Spallanzani e Ivo Barba Delgado aparecen como socios de Progresivo Studio S.A. de C.V.En su objeto social aparece: el desarrollo de proyectos arquitectónicos, remodelación y mejora de inmuebles, ejecución de obra comercial y residencial, la construcción, renta, venta comercialización y corretaje de casas habitación, edificios departamentales y comerciales.A su vez el defensa de La Fiera, Ignacio González Ibarra registró ante el IMPI la marca Estudio 35 Ingenieros González y Arquitectos, lo que no sabemos es si se trata del mismo proyecto o dos proyectos diferentes que atenderán el sector de la construcción.Hace cinco días el central del León, Nacho González, compartió en su cuenta de Instagram un video en donde justamente muestra el avance de lo que llama Estudio 35.