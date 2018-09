Revelan número de cajeros robados en Zona Centro de Cortazar

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Fueron cuatro de seis cajeros, el botín de los delincuentes que durante la madrugada del jueves asaltaron y destrozaron la sucursal del banco Santander, ubicado sobre la calle Benito Juárez de la zona centro en el municipio de Cortazar.La Subprocuraduría de Justicia de la Región “C” con sede en Celaya, también informó que la unidad localizada abandonada en sentido contrario en el lugar cuenta con reporte de robo vigente.También se dio a conocer que fue alrededor de las 5:30 de la mañana del jueves cuando Seguridad Pública les informó de daños a un cajero de la institución bancaria denominada Santander, ubicada sobre la calle Benito Juárez de la zona centro.Al arribar al lugar se tuvo a la vista una camioneta de la línea Cheyenne, marca Chevrolet tipo Pick Up de color arena de doble cabina la cual estaba amarrada de una cadena de la defensa trasera y la cual recorría hasta el interior de la sucursal y la cual estaba amarrada a uno de los cajeros que se pretendían sustraer.En el recorrido de los peritos de la Agencias de Investigación Criminal, trascendió que uno de los cajeros fue arrancado totalmente, mientras que otros tres fueron dañados en su parte superior y estaban abiertos por la parte trasera, mientras que un quinto cajero fue desprendido pero no lograron abrir la caja contenedora del dinero.El sexto cajero sólo conto con daños y la tapa trasera de la parte de los monitores abierta, por lo que no se logró concretar el hurto del efectivo de estos dos últimos, de la unidad localizada en abandono se dijo que no contaba con placas de circulación y al cotejar la información arrojó un reporte de robo vigente en Salamanca.