Niño se ahoga en Purísima del Rincón

Un menor de edad se ahogó en un cuerpo de agua en Purísima del Rincón; cuerpos de emergencia trabajaron desde ayer por la tarde en la búsqueda del pequeño.El niño de 13 años pudo haber fallecido en el intento de salvar a una pequeña que también entró al agua; señalan que 4 niños jugaban en el lugar y que al parecer ninguno sabía nadar.Los hechos ocurrieron en el cerro de la campana, en el hoyo de un banco de piedra cascajo que almacenó agua de la lluvia; parte de una propiedad frente a la comunidad de El Carmen.Alrededor de las 6 de la tarde se recibieron los primeros reportes, se indicaba que un menor estaba extraviado, con la posibilidad de que se hubiera ahogado.Inicialmente se señaló que el incidente había ocurrido en la presa de Jalpa de Cánovas, pero conforme se acercaron las unidades de seguridad y los cuerpos de rescate y socorro, se les notificó que fue en el banco de cascajo mencionado.De acuerdo a las versiones que se escucharon en el lugar, se dijo que 4 menores de edad estaban jugando y se introdujeron al agua, entre ellos al parecer una niña que comenzó a sumergirse sin poder salir, por lo que los demás intentaron salvarla.Por otro lado se dijo que los menores no sabían nadar, y que aunado al hecho de que en el terreno había diferentes profundidades, eso pudo ser la razón por la que el menor no pudo salir.Cuando los niños dieron aviso a los padres de familia de lo que había pasado, se dijo que los familiares comenzaron la búsqueda, y luego solicitaron el apoyo de los rescatistas, aunque se presume que el tiempo entre los hechos y el reporte, pudo variar por más de dos horas.Sin embargo oficialmente no se cuenta con el detalle de lo ocurrido; solo se estableció que los familiares de la víctima, un pequeño de 13 años, fueron los que comenzaron a buscar.Fue hasta las 7:35 aproximadamente, que el cuerpo de buzos de Bomberos de la ciudad, pudieron sacar el cuerpo del menor de edad.auxiliaron en las labores, lo mismo que los elementos de seguridad pública, ante la mirada de curiosos y familiares que estaban angustiados por lo sucedido.Se explicó que en el lugar la profundidad variaba, ya que el terreno no era estable, al tratarse de un banco de material pétreo que almacenó el agua de la lluvia, con áreas de un metro y hasta 3 de hondo.