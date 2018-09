¡Bravos hasta el fin! León da pelea, pero es eliminado ante Oaxaca

Un noveno inning de locura, resultó fatídico para los Bravos de León, que cayeron en el juego de comodín ante los Guerreros de Oaxaca con pizarra de 6-7.El resultado deja a los leoneses sin playoffs por primera vez desde que anunciaron su regreso a la Liga Mexicana de Béisbol.Bravos dio el primer golpe en el juego. En la segunda entrada y con la casa llena, Marco Jaime mandó un imparable a jardín derecho y provocó el pase a home de Brandon Macías y Francisco Núñez para sacar provecho de un desatinado inning del pitcher de Guerreros Carlos Medina.Entre tanto, el pitcher de Bravos, Guillermo Moscoso se encargaba de la ofensiva de Guerreros al permitir solo un hit tras nueve lanzadores enfrentados, sin embargo, el picheo casi perfecto del venezolano tuvo una sacudida con tres batazos en la apertura del cuarto inning.Dustin Geiger con imparable impulso a home a Yuniesky Betancourt y después un Henry Urrutia se voló la barda llevándose a Geiger a la registradora para darle la vuelta a la pizarra 2-3.Bravos no estaba dispuesto a doblar las manos, menos en casa y con los playoffs en el horizonte.Félix Pie encaminó lo que parecía la resurrección de los leoneses en la baja del sexto episodio con un jonrón que recorrió todo el jardín izquierdo y que sentenció también la labor del pitcher de Guerreros Carlos Medina, al que le dieron las gracias para dar paso al joven de 22 años, Carlos Félix.Al zurdo no le fue nada bien en su presentación en el Domingo Santana, y fue recibido con hit de Michael Bernal.Después un error de Dustin Geiger en tercera base, dejó crecer el roletazo de Brandon Macías. Ya con hombres en las esquinas, Bravos marcó diferencias en la pizarra con un batazo pegado a tercera de Francisco Núñez que mandó al home a Bernal para poner el 4-3.Guerreros respondió de inmediato en la apertura del séptimo episodio, con jonrón de Julián Ornelas que así recibió al relevista de Bravos, Alejandro Soto, para poner el 4-4.De locura resultó el noveno inning.Fatídico fue para el cerrador estelar de los Bravos, Joseph Colón, quien tras haber dominado a Leyva y Ornelas, permitió hit de Rodríguez y luego otorgó base con bolas a González (relevado por Omar Meza), para que todo reventara con un batazo de Linares a lo más profundo del jardín central que acarreó dos rayitas para Guerreros y puso la cuenta 4-6.Jay Austin aumentó el daño con un sencillo que impulsó la séptima carrera de Guerreros en imagen del propio Linares.La reacción de Bravos, vino generado por un zafarrancho de Guerreros, donde el pitcher Scott Shuman y su manager Sergio Gastelum se fueron expulsados por decisión del ampáyer principal.El descontrol llegó al montículo y Guerreros apenas lo soportó.Una línea de Marco Jaime pisó home con elevado de sacrificio de Cédric Hunter para el 5-7, mientras que Luis Medina puso una rayita más.La esperanza murió con la abanicada de Niko Vázquez, que representó el tercer out y la eliminación de los Bravos.