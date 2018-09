Estrada vuelve al ring en busca del cetro

Con septiembre vuelven los fines de semana con lo mejor del boxeo mexicano.

Juan Francisco Estrada vuelve a subirse al ring después de la derrota que sufrió en febrero ante el tailandés Srisaket Sor Rungvisai, en disputa por el cetro mosca, para enfrentar a Felipe Orucuta en la función estelar de SuperFly 3 en el Forum Inglewood.

Las circunstancias, los estilos de los contendientes y lo que hay en juego garantizan que la pelea sea una función con emociones.

El ganador asegura combatir por el campeonato mundial supermosca a corto plazo. Y podría estelarizar SuperFly 4, en el primer trimestre de 2019.

El boxeo y la velocidad del Gallo Estrada (36-3-0, 25 KO’s), se enfrentarán al poderío y la ventaja física de Gallito Orucuta (36-4-0, 30 KO’s), en un duelo de alto nivel.

Felipe Orucuta no conoce la derrota desde 2015, y pese a que las apuestas no le favorecen, el capitalino buscará salir con el puño en alto para volver a los primeros planos del boxeo, escalón que no alcanza desde 2014, vez más reciente en que tuvo un combate titular.

La velada incluye el pleito por el campeonato mundial supermosca de la OMB entre Donnie Nietes y Aston Palicte en duelo de filipinos. Kazuto Ioka frente a McWilliams Arroyo por el título plata del CMB, y Bruno Escalante enfrenta a Alexandru Marin por el cetro Intercontinental de la FIB.