"Sé que hay mucha gente que quiere donar y no sabe cómo y es por eso que hoy vamos a 'asetear' un Go Funding link Love Army México, donde quiero juntar todas sus donaciones y se las quiero llevar directamente a estas personas", dijo.

Juanpa Zurita, quien personificada Alex el hermano de ‘El Sol’, en "Luis Migue, la serie”, fue señalado por sus fans por estafarlos con más de un millón de dólares.De acuerdo con el portal Clarín, el influencer y modelo, publicó un video el 24 de septiembre del 2017 en el que le pedía la colaboración monetaria de sus seguidores, para ayudar en la reconstrucción de casas damnificadas.Según la versión de diferentes medios, el actor recaudó más de un millón de dólares para construir 50 viviendas en la comunidad Ocuilan de Arteaga, en donde un sismo derrumbó 28 casas y dañó a otras 75.Un año después, los donadores acusaron a Zurita por no cumplir con su palabra. Sin embargo, estos señalamientos fueron ’silenciados’ el pasado 18 de agosto con la donación de las primeras cuatro casas, que no habían podido ser entregadas porque “las obras venían con demora”, se excusó el actor.Sin embargó, TVNovelas publicó que las casas aún no estaban terminadas: les faltan ventanas y puertas y otras cuestiones. Y calculan que , si el ritmo de construcción sigue siendo el mismo su promesa será cumplida dentro de seis años, en 2024.Juan Pablo Martínez-Zurita Arellano nació en el Distrito Federal el 29 de marzo de 1996. Su carrera mediática comenzó como creador de contenido en su cuenta de Vine, la cual atrajo a seguidores de todo el mundo.Actualmente tiene más de 18 millones de seguidores tan solo en Instagram.Sigue leyendo: