Por medio de una carta, la cantante canadiense Avril Lavigne comunicó a sus seguidores: "He decidido ser sincera y abierta sobre mi lucha y más vulnerable que nunca".

La cantante de 33 años reveló que había ‘aceptado la muerte’ cuando escribió su tema musical mientras estaba en la cama enferma en el que fue ‘uno de los momentos más aterradores’ de su vida.

Lavigne contrajo en 2014 la enfermedad de Lyme, que se transmite por garrapatas infectadas y puede provocar cansancio, dolores de cabeza, en articulaciones y mareos.

Es la enfermedad infecciosa más común de Reino Unido, Europa y América del Norte, y los síntomas similares a una gripe pueden afectar a algunas personas durante años y en ciertos casos, pueden llegar a ser muy graves.

LUCHANDO POR LA BATALLA DE MI VIDA

En la carta a sus admiradores, Lavigne habla sobre luchar contra su enfermedad, y ‘convertir esa lucha en música’.

También habla de la importancia de informar a las personas sobre lo grave de la infección.

"Para ser sincera, una parte de mí no quiere hablar sobre estar enferma porque quiero que todo quede atrás, pero sé que tengo que hacerlo".

"No solo es parte de mi vida, necesito concientizar sobre la gravedad de la enfermedad de Lyme".

Esta no es su primera lucha por su salud desde que contrajo el Lyme.

En el 2015 le dijo a People, revista estadounidense, que estuvo en la cama durante 5 meses y pensó que moría.

"Sentía que no podía respirar, no podía hablar y no podía moverme", reveló.

Describió que pasaron meses antes de que un médico le dijera lo que padecía, después de haber sido diagnosticada erróneamente con síndrome de fatiga y depresión.

Varios datos y recomendaciones para prevenir el Lyme fueron incluidos en el sitio de la Fundación Avril Lavigne para ayudar a los afectados a ‘obtener el tratamiento que necesitan tan desesperadamente’.

"Estoy recuperando mi vida", dice en su carta, y añade que desea "hacer música" y, a través de la misma, "compartir mi sanación y esperanza".

"Gracias por esperar tan pacientemente mientras luché y continúo luchando la batalla de mi vida".

"Head Above Water" es el primer sencillo de su nuevo álbum. Su último disco, Avril Lavigne, fue lanzado en noviembre de 2013.

Si te pica una garrapata:

Retira el ácaro lo más pronto posible. La manera más segura es usar unas pinzas de punto fino o una herramienta especial.

Atrapa el insecto lo más cerca de la piel como sea posible, levántalo lenta y firmemente ya que porciones bucales pueden quedarse en la piel y causar una infección local.

Cuando lo retires aplica antiséptico en la zona de la picadura o lávala con jabón y agua, y revísala durante varias semanas por si notas algún cambio.

Si comienzas a sentirte mal, contacta a tu médico y menciona que fuiste picado por una garrapata o que viajaste recientemente.