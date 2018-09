Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Atala Sarmiento sigue arrastrando eventos que le recuerdan su ‘incómoda' postura luego de haber hablado pestes de Paty Chapoy, y en esta ocasión, sólo bastó una salida de amigos con su ex compañero de ‘Ventaneando’, Ricardo Casares, para empezar más especulaciones.Luego de su salida de ‘Ventaneando’, Atala Sarmiento, ha enfrentado una serie de críticas y burlas en el medio por ser un “malagradecida” con Pati Chapoy por haber hablado pestes de ella en el programa ‘Intrusos’, en donde aseguró que su amiga y jefa la boicoteaba, pues no sólo le ha cerrado las puertas, sino que hasta los usuarios y seguidores aseguran que fue vetada de la televisora.De acuerdo con el portal de TvNotas, la conductora se encontró con su ex compañero de ‘Ventaneando’, Ricardo Casares, con quien pasó todo el fin de semana en un viaje de amigos en Guadalajara, Jalisco.Para muchos, el encuentro de amigos hace ver que el conductor no teme a las posibles represalias que Pati o algún directivo de Azteca pudiera tomar después de la fotografía con Atala.Aunque hay que resaltar que Ricardo dejó el programa antes que Ataal; y que inclusolas fotografías no fueron publicadas por Ricardo, sino por David Ródenas y la misma Atala.Sigue leyendo: