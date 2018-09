La razón por la que la policía no detendrá al dealer de Demi Lovato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

reveló que es la persona que le distruye drogas a la cantanteAnteconfesó haber recibido un mensaje deen la que le pedía acudir a su casa en Hollywood Hills para llevarle pastillas, aunque estaba consciente de que no eran tan confiables.Fue el 24 de julio, queAnte ello, para la policía el "dealer" de la cantante no será detenido.La justificación de la policía de Los Ángeles es que, según Quién , las sobredosis se califican como emergencias médicas y no como un delito. Además de que la sobredosis fue autoinducida y no provocada por terceros.