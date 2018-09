Muerte de Mac Miller causa ataques a Ariana

El rapero estadounidense Mac Miller falleció a los 26 años en su casa de California, informó ayer el medio especializado en noticias de famosos, TMZ.

Miller fue hallado muerto al mediodía de ayer en su residencia del valle de San Fernando, situado en la parte norte de Los Ángeles y TMZ apuntó a una sobredosis como la causa del fallecimiento del artista, aunque por ahora no hay una confirmación oficial al respecto.

El rapero mantuvo una relación con la estrella del pop Ariana Grande pero rompieron en mayo pasado.

Su historia de amor y desamor provocó que muchos fans se enfrentaran a los detractores de Ariana.

Mientras que los primeros le escribieron mensajes a la cantante en sus redes sociales para consolarla, los segundos hicieron lo mismo pero para acusarla de que por su culpa Miller había muerto. Incluso crearon el hashtag “Ariana Asesina”.

La realidad es que Miller había tenido problemas con las drogas desde hace varios años. Nacido el 19 de enero de 1992 en Pittsburgh, Malcolm McCormick, por su nombre real, captó la atención con su mixtape de 2010 KIDS: Kickin’ incredibly dope shit.

Su primer álbum llegó al mercado un año después bajo el título Blue slide park, que alcanzó el primer puesto de la lista Billboard 200.

En 2014, Miller lanzó Faces, una mixtape en la que abordaba sus problemas personales con el consumo de drogas.

“Solía rapear de una manera súper abierta sobre cosas realmente oscuras”, confesó el artista al hablar sobre esa época en un reportaje publicado el jueves en el portal Vulture.

“Porque eso era lo que estaba experimentando en ese momento. Está bien, está bueno, así es la vida. Debería ser todas las emociones”.

Tras el rompimiento con Ariana, Miller se estrelló con su coche, un incidente por el que fue arrestado y acusado de conducir ebrio.

Ariana comenzó a ser señalada desde entonces como culpable del declive de Miller. Incluso tuvo que responder a un fan: “No soy niñera o una madre y ninguna mujer debería sentir que necesitan serlo. Me he preocupado por él y he tratado de apoyar su sobriedad y he rezado por su balance durante años y siempre lo haré”.

Hasta ayer, Grande no había comentado sobre el fallecimiento de su ex novio.