"Esta situación está afectando de manera significativa nuestra competitividad, ya que de por sí estamos en desventaja por otros factores-país, que no están favoreciendo el desempeño de las empresas locales y transnacionales", acusó.

"Nos lastiman y afectan de una manera muy seria. Las tarifas de los próximos tres meses seguirán incrementando, ¿qué nos espera?, ¿en qué nivel van a quedar los costos? Viene el cambio de gobierno y no sabemos cuál vaya a a ser su reacción", lamentó.

"Nosotros que trabajamos 24 horas no podemos parar nuestras empresas porque es más costoso. No podemos interrumpir el ritmo de trabajo, los procesos, pedirle al personal que deje de laborar. Si no podemos detenernos dos horas mucho menos cuatro. Estamos seguros que nuestros recibos se van a elevar muchisímo más", agregó.