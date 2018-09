"Las instituciones públicas deben regirse con el principio de austeridad. En este caso debe evaluarse, si ya no tienen buen estado sí procedería una renovación, pero de no ser así todavía podría dejárseles en funcionamiento", declaró José Arturo Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León.

"Tenemos que ver varias cosas, lo primero es que es importante que de alguna forma tengan un presupuesto austero los legisladores, que sea eficiente, productivo y no tomen esa herramienta como un recurso de lujo para tener más comodidades", indicó.

Empresarios guanajuatenses pidieron que se revise la compra de vehículos en el Congreso del Estado, y que los nuevos legisladores mantengan una política de austeridad.Ayer am dio a conocer que el Poder Legislativo pretende comprar siete vehículos nuevos para los integrantes de la próxima Junta de Gobierno, a pesar que los actuales no tienen desgaste ni su mantenimiento es superior al costo de uno nuevo.Añadió que no son sólo los automóviles son los que se deben evaluar, sino computadoras y cada uno de los bienes que corresponda.Por ello consideró pertinente que el Congreso espere la propuesta hecha por Diego Sinhué Vallejo, gobernador electo, donde se pretende que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) sea la arrendadora de vehículos del sector público.Entre las ventajas que destacó es que quienes ocupan la unidad tienen más cuidado con ella, al no ser propia y el abaratamiento de mantenimiento y seguros.En tanto, Jorge Ramírez Hernández, presidente de Coparmex León, reprobó que ya se esté buscando cambiar las unidades si las actuales no han cumplido su vida útil.Sigue leyendo: