Piden a CFE componer poste de fraccionamiento San Miguelito

“Desde hace varios años presente este escrito ante la Dirección de Protección Civil y solo me lo firmaron de recibido donde yo les explicaba que este poste esta en malas condiciones y oxidado y con riesgo a que alguna personas o mi misma familia sufra algún accidente” comentó el señor Alfonso.



“Creo que esta es una situación que se debe atender inmediatamente, porque la mayoría de los que vivimos aquí contamos con niños que luego pasan y ahora que estuvo lloviendo corríamos el riesgo de que si alguien pasaba por ahí se puede electrocutar porque ese poste ya esta mal”, dijo la señora Hilda Flores.



“Nuestros coches están muy cerca de este poste ya que tenemos que dejarlos estacionados lo más cerca de nuestras casas porque casi no hay alumbrado, y corriendo el riesgo de que este poste pueda caer encima de alguno de nuestros autos” comentó el señor Martín.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

mostraron su inconformidad por un poste de luz de material de fierro que desde hace varios años se encuentra en malas condiciones y que al paso de los años se ha ido deteriorando más al encontrase ya oxidado y un poco inclinado, el cual no ha sido reparado por parte deLos habitantes de este andador piden a las autoridades correspondientes atender este emergencia y no esperar a que suceda algún otro accidente al respecto.El señor Alfonso vecino de esta calle dijo haber presentado un escrito ante la Dirección de Protección Civil para que el poste fuera inspeccionado, esto desde el añoA decir de los demás vecinos, dijeron que este poste ya tiene muchos años y por lo mismo la luz ya es muy tenue y ya no aluza igual, por las noche la calle esta muy oscura y esto ha ocasionado que tanto ellos como sus hijos han sufrido de asaltos, además de que este poste pone en peligro a todos no solo a una persona.Los vecinos tuvieron que amarrar con un lazo el poste ya que este se encuentra un poco ladeado y corren el riesgo de sufrir algún accidente.Otro de los habitantes de esta calle comentó que tanto ellos como sus autos corren peligro de ser averiados por este poste que se encuentra oxidado de la parte de abajo y en malas condiciones.La gente pasa rápido cuando tiene que atravesar él área donde se encuentra el poste, es por ello que los vecinos piden una vez más a las autoridades correspondientes revisar este poste que ya esta en muy averiado y no esperar a que suceda alguna tragedia.