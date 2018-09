Autoridades del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la entidad detectaron esta nuevo moda entre estudiants de secundari y preparatoria, a la que también se le añade el intercambio de fotografías de índole sexual, conocido como ‘pack’.

Las adolescentes, añadió, en la mayoría de los casos no lo hacen por necesidad, sino para ganar dinero extra.

"Muchas de las ocasiones, por desgracia, no es por necesidad, tal parece que ya es una cuestión normal para ellas, comprar cosas, o un mejor celular que papá y mamá no les pueden dar o alguna otra cosa que por desgracia la economía que hay en familia no les permite adquirir, entonces ese poder adquisitivo que les da un fenómeno de esa naturaleza las jovencitas lo ven con mucha libertad y con mucha facilidad", dijo.