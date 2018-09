Vendió sándwiches para recibirse de enfermero 

Fabián tenía un sueño, ese era ser enfermero y nada lo iba a detener. Cuando era chico, su madre estuvo internada mucho tiempo por problemas renales, lo que le hizo interesarse por el mundo de la salud y se propuso estudiar enfermería para dedicarse a ella. Cuando se quedó sin trabajo, empezó a vender sándwiches en el subterráneo de Buenos Aires para seguir estudiando. Y después de dos años, se recibió como enfermero el pasado 2 de agosto y su título está en trámite.

“Este fue mi lugar de trabajo, mi lugar de sustento que me sacó de esa necesidad que tenía”, dice en la estación de subte de la línea A en diálogo con el programa Arriba Argentinos. La semana pasada fue la última.

Fabián armó un currículum para buscar algo relacionado a la enfermería, pero los lugares le ofrecían puestos mal pagados de cuidador por ser solamente un estudiante, y además de estudiar, el joven mandaba dinero a su familia en Corrientes. Cuando le quedaban mil pesos y no conseguía nada, invirtió lo poco que tenía.

“Cuando me quedaron los últimos 700-800 pesos más o menos compré una conservadora de tergopol, fui al fiambrero del barrio y le pedí que para el otro día me encargue 30 panes de flauta grande y 30 fetas de jamón y de queso. Al otro día compré la bolsa las servilletas y salí a vender salí. Salí porque la misma necesidad me llevó a eso”, recordó.

También contó que siempre recibió el apoyo de sus conocidos: “Muchas veces que me iba mal vendiendo o cuando me sacaban (del subte) muchos de mis compañeros que estudiaban conmigo, que ahora son colegas míos enfermeros, me compraban ellos mismos los sándwiches, me ayudaban”.