El enorme daño que el PAN ha hecho a Guanajuato…

De acuerdo a datos retrospectivos del CONEVAL (Entidad pública autónoma que mide la pobreza y desigualdad social), antes de la llegada del PAN al gobierno del Estado (1991), Guanajuato ocupaba el lugar 11 en desarrollo humano; ahora, después de dos décadas y media de administraciones de este partido, ocupa el lugar 27…

Esto nos coloca al mismo nivel de los estados más pobres del sureste mexicano; e incluso, es comparable en varios aspectos a naciones del África subsahariana, respecto al acceso a la educación, salud, seguridad, agua potable, etc.Así, Guanajuato no sólo descendió en términos comparativos a las otras entidades del País, sino en términos absolutos en los rubros de pobreza, marginación y desigualdad.También nuestro Estado, después de Michoacán, es la entidad que más coterráneos expulsa a los Estados Unidos – durante esté régimen, a casi una quinta parte de su población- por la falta de empleos u oportunidades.Por otra parte, también nuestro Estado escaló, en los últimos cinco años, al primer lugar nacional pero de otra escala: en homicidios dolosos (Más de 1500 en lo que va de este año)…Aunque no puede establecerse una correlación lineal entre pobreza, marginación y violencia, es innegable, sin embargo, que corresponden a un mismo fenómeno sociológico.En contrapartida a este desastre social, Guanajuato, con los panistas en el poder, se convirtió en el tercer clúster de maquilas automotrices en el País, cuyos productos terminados constituyen el 86% de todas nuestras exportaciones, y han impulsado un crecimiento económico arriba de la media nacional…Sin embargo, estas apantalladoras cifras esconden una gran mentira: ni esas grandes exportaciones, ni tampoco su crecimiento económico, son nuestros; y los beneficios de esta bonanza han sido para unos cuantos.Así pues, dos condiciones, marginación y progreso económico, convergen en aparente contradicción, si no atendemos a las graves distorsiones que se han fraguado en el abandono, por un lado, de las políticas de desarrollo social; y, por el otro, en el fomento de un desarrollo económico basado en la simple y obtusa atracción de inversiones, como única idea de prosperidad de estos sucesivos gobiernos panistas.Somos, pues, excepcionales en realidades extremas, que sin embargo se tocan; en condiciones exacerbadas que se constituyen precisamente en el enorme daño que el PAN ha hecho a Guanajuato.Basta salirse de los muy estrechos bordes del denominado corredor industrial, para constatar la otra realidad social que se vive en el Estado: pobreza, marginación y violencia.Grandes parques industriales bordean la remozada carretera Panamericana, contrastando con las grandes zonas lumpen que bordean las principales urbes del Estado, y el norte del Estado, donde habitan los más pobres y marginados.Guanajuato, otrora entidad culta, liberal y de avanzada (aquel de Mora, Doblado, Ramírez y Antillón, por mencionar solo a algunos, ilustres), cayó en el garlito del conservadurismo en su expresión más extrema –inspirada, diríase que en un tomismo chabacano-, impuesto por un PAN secuestrado por el Yunque…Arrastrado por este derrotero ya por 26 años, en la imposición de las visiones más retrogradas imaginadas, nuestro estado está irreconocible.Somos un Estado de excepción, y esto absurdamente es pregonado como supuesto trofeo por la propaganda del oficialismo panista.Pero excepcional es nuestra caída en los niveles del bienestar general; como nuestro vertiginoso ascenso a los máximos circuitos de la violencia e inseguridad.La mayor parte de nuestra población vive con miedo e inquietud, y sin embargo el PAN en Guanajuato, como excepción al resto de todo el País, gana casi todas las elecciones por amplios márgenes…Pero esto no es creíble para nadie, menos para esa mayoría que vivimos en el malestar; dentro de nuestra excepcionalidad debe haber otras explicaciones plausibles, que descubran este sospechoso éxito electoral.Guanajuato, para nuestra desgracia, tendrá seis años más de las mismas imposiciones y políticas públicas funestas.Así, las condiciones sociales se seguirán degradando y, habida cuenta de la vuelta al proteccionismo que el Mundo está experimentando, las posibilidades de la única apuesta del panismo, por un desarrollo económico bastante simplón y excluyente, podrían también cancelarse…@inigorota