¿Es BlackRock la dueña de Pemex?

Los neoliberales que hemos padecido en los últimos años en el gobierno desde De la Madrid, pasando por Fox y Calderón hasta el actual Peña, han hecho todo lo posible para entregar la riqueza del país al extranjero. A Pemex la han desmantelado y llevado a la quiebra para entregarla a precio de ganga a las trasnacionales.Deliberadamente han hecho quebrar a Pemex, para abaratarla y poder venderla en remate al mejor postor con perfil de extranjero. No han combatido, sino que se han aliado con los corruptos sindicalistas que están en ese organismo público y la han convertido en la caja chica de los funcionarios corruptos. El no haberle dado la autonomía financiera a Pemex y que le quitaran la mayor parte de sus ingresos fue parte de esta estrategia, porque al no tener dinero para exploración, perforación, extracción y distribución, permitió que llegara a este punto donde se redujo la extracción del crudo y al estar así, en esta precaria situación, tuvieron justificación los neoliberales para hacer la reforma energética para que así los extranjeros “nos salvaran” e hicieran lo que Pemex pudo hacer si le hubieran dado precisamente esta autonomía financiera.En estas circunstancias llega al rescate BlackRock. Pero ¿Qué es BlackRock? No, no es una banda de Rock, ni un centro nocturno o un restaurante. No. Es ni más ni menos que la mayor administradora de fondos o activos del mundo. Apenas fue creada en 1988 por 7 accionistas siendo los dos principales Laurence Fink más conocido por Larry, y Robert S. Kapito y ha tenido una rápida expansión en prácticamente todas las áreas de inversión, como son pensiones de empresas, administradoras públicas, sindicatos e industrias, gobiernos, compañías de seguros, fondos de inversión de terceros, bancos, fondos patrimoniales soberanos, organismos oficiales, etc., como usted puede ver, estimado lector, es una enorme compañía financiera e inversionista trasnacional que maneja más de 6 billones de dólares.Si Blackrock fuera un país, sería la cuarta economía del mundo, después de Estados Unidos, China y Japón. Así de grande es la economía que maneja esta entidad financiera, con filiales en las principales ciudades del mundo. El acercamiento o alianza con Pemex, de esta trasnacional, fue en el 2015. Sus inversiones y préstamos a Pemex han sido cuantiosos desde ese momento, de tal manera, que directa o indirectamente a través de los principales bancos del mundo de los que es accionista, se calcula que le ha prestado a Pemex cien mil millones de dólares. A raíz de que López Obrador nombró a Octavio Romero Oropeza, como nuevo director de Pemex, en el nuevo gobierno que entra el uno de diciembre, esto no les gustó a los acreedores de Pemex e incrementaron un medio por ciento anual la tasa de interés, lo que significó de golpe y porrazo un incremento de 500 millones de dólares al pago de intereses de esta deuda. Efectivamente a BlackRock no le gustó nada este nombramiento, porque ya se siente dueña de Pemex y de hecho lo hubiera sido, si los neoliberales hubieran seguido en el poder. Éstos no se hubieran detenido en su anhelo por entregar los bienes nacionales en manos de los extranjeros y del pequeño grupo que no llega a una docena de ricos de México.BlackRock como que ya se siente la dueña, no sólo de Pemex, sino de México, ya que se ha constituido en la mayor inversionista del Mercado Bursátil de México y tiene acciones en 69 de las principales empresas en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces cuando quiera puede derrumbar la Bolsa de Valores de nuestro país y de hecho ya está chantajeando a López Obrador de que no siga en sus planes de construir refinerías, porque se les acaba su negocio de exportación de gasolina a nuestro país. Este es el país que dejan los neoliberales empezando por Salinas que es el titiritero de Peña.En este contexto, el verdadero contrapeso de Obrador no van a ser los partidos políticos, ni siquiera el poder judicial, sino que el verdadero contrapeso van a ser los mercados financieros y la principal será la poderosa BlackRock. Esta es una parte de la herencia nefasta de este gobierno neoliberal...POSDATA UNO.- En Celaya no tenemos Procuraduría Federal del Consumidor, (PROFECO), porque la presidencia municipal no pagaba las rentas de esta dependencia federal. El convenio con el municipio fue roto por el anterior Ayuntamiento y continúa con éste. Para poner una queja hay que ir hasta Irapuato, quien tiene únicamente cuatro personas en el área administrativa para atender a 31 municipios. El subdelegado es Roberto Zamora y la encargada de servicio es Teresa Ortiz. Al desparecer la Profeco de Celaya, se incrementó su carga de trabajo, pero no se aumentó el personal.POSDATA DOS.- Siguiendo con mi costumbre de criticar o felicitar a funcionarios públicos, felicito a la lic. Fernanda Badillo, quien está en el módulo de atención primaria del Ministerio Público de la subprocuraduría de Celaya y quien hace su trabajo con eficacia, eficiencia y espíritu de servicio. Comentarios y opiniones a los correosTwitter:@gonzalezmelecio