Porros UNAM y movimiento estudiantil

En días pasados, un grupo de estudiantes, que se manifestaban en el centro educativo en forma pacífica, fueron agredidos con bombas molotov y armas blancas por los porros de la UNAM, sin que hubiera un motivo aparente, pues insisto, la manifestación era pacífica.Dos estudiantes resultaron heridos con arma blanca y fueron a parar al hospital por las lesiones sufridas y a uno de ellos, inclusive con lesiones en el riñón, que finalmente le salvaron los médicos.Ante esta agresión y tomando en cuenta que los tiempos actuales han cambiado, hubo una fuerte reacción de parte de los estudiantes, quienes se manifestaron miles de ellos, pidiendo el cese de las agresiones de los porros y entre otras cosas el cese del coordinador operativo de vigilancia de la UNAM, un tal señor Teófilo Licona Ferro y el cese del propio rector de dicha institución, doctor Enrique Graue Wiechers, que entre paréntesis, fue elegido por el Consejo Universitario, entre 10 candidatos y con una gran autoridad moral, pues fue apoyado en forma incondicional.El Sr. Teófilo Licona, fue suspendido de su cargo, debido precisamente a las agresiones a estudiantes el día 3 del presente mes, para investigar sus actos. Licona es un señor de edad, aproximadamente de 65 años, el cual tiene aproximadamente 40 años de estar trabajando en la UNAM. Se dice que este señor, es el director de los porros, puesto que estuvo del lado de los agresores y no del lado de los agredidos y se cuestiona ahora, por qué no ha hecho nada al respecto en tantos años.Asimismo los porros, en las redes sociales presumen sus fotos, las que presumen también en mítines de Morena, pues la misma persona aparece como porro y como asistente a los mítines de este partido político y se hace llamar Lucas Azulcrema, cuya foto aparece como porro en redes sociales y también aparece con una gorra de Morena, inclusive en el festejo de AMLO, con boleto de entrada al estadio Azteca para el cierre de campaña.Las agresiones de los porros, no es nada nuevo, pues ya tienen muchos años de existencia y con el pretexto que no puede entrar la policía a la UNAM, porque se considera que se viola su autonomía, han practicado en los últimos años inclusive el narcotráfico, de forma abierta y sobre todo de manera impune.Las autoridades de la UNAM, están perfectamente conscientes de la existencia de estas fuerzas agresivas, y sin embargo no han hecho mayor cosa al respecto, tal vez por miedo a los mismos o vaya usted a saber por qué razón, ya que si hubieran querido, al tenerlos perfectamente identificados, cuando menos los podrían haber corrido de la UNAM.En entrevistas realizadas a los alumnos de la CCH Vallejo (Preparatoria), aseguran los mismos mediante el anonimato respectivo, que siempre se ha hablado de diputados que los controlan y los manejan, según información tomada de el periódico El Financiero.Lo que sí es un hecho, es que tratan de desestabilizar a la UNAM, pero debido a la gran corrupción que ha habido en la cámara de Diputados, no me extrañaría que esto esté sucediendo, porque hay muchos intereses y muy fuertes.Lo que preocupa mucho, es que este movimiento crezca, pues otras instituciones educativas se están uniendo a los estudiantes que están manifestándose en gran número. Asimismo, es muy sospechosa la actitud del titular de vigilancia de la UNAM, Sr. Teófilo Licona, como ya lo había mencionado.Es muy interesante la definición de porro, hecha en internet en el año 2011 y que me permito reproducir: En México es denominado porro al integrante de una organización de corte fascista que persigue distintos intereses particulares, ya sean estos políticos o económicos, basados en la violencia organizada, en el asilarse en instituciones estudiantiles y en el fungir como grupo de choque mercenario. Lo anterior, retrata de cuerpo entero a estas pseudo organizaciones estudiantilesEsta semana, la UNAM ha estado en el ojo del huracán por el episodio de violencia con porros en la Rectoría de Ciudad Universitaria y la marcha en repudio a la violencia e inseguridad que ocurrió dos días después. Sin embargo, no es la primera vez que hay actos violentos y en el último año se han registrado feminicidios, asesinatos, violencia porril y grupos narcomenudistas, además de los sucesos de años anteriores, que no narramos, según la revista E consulta de Veracruz.Es pues éste, un problema grave que hay que atender y combatir, más bien disminuirlo o acabarlo, por eso se reunirá AMLO en su casa de campaña, con el rector de la UNAM, para saber a ciencia cierta, que es lo que está sucediendo, aparte de la sospecha de que sea Morena o los diputados los que lo patrocinan, se supone que a espaldas del presidente electo.