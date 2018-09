Seleccionados intentan convencer al Tuca para que se quede

Nashville.— Se trata de un ejercicio premeditado y sistemático. Durante los más recientes días, cada que Ricardo Ferretti baja un poco la guardia y se muestra algo distendido, aparece el golpe de un grupo de futbolistas al que le encantaría que él sea quien los guíe hasta Medio Oriente. Antes de volver a Bélgica, Guillermo Ochoa es quien lo revela.



El nuevo capitán de la Selección Mexicana reconoce que el resto de los tricolores anhelan que la búsqueda termine y el Tuca sea el técnico que trabaje en el proceso rumbo a Qatar 2022, aunque el brasileño se resiste... Al menos en el discurso. “De vez en cuando le soltamos que se quede y te cambia el tema, le da vuelta, saca otra conversación”, revela el guardameta del Standard de Lieja.



Aunque, desde la perspectiva del canterano americanista, Ferretti reúne las cualidades para ocupar la silla de seleccionador nacional. Es por eso que el grupo ha intentado persuadirlo, operación que continuará durante los cinco duelos que le restan del interinato o mientras la Federación Mexicana de Futbol no dé a conocer quién se hará cargo del representativo. Para el tapatío, “por la experiencia que he tenido durante estos años, primero debe ser una persona que tenga la ilusión de estar al frente de la Selección y, después, un entrenador que sea ganador”.



“En una Selección, lo que me importaría es ganar, porque tienes muy poco tiempo para trabajar, y un buen ejemplo es Uruguay. Tú los ves y ellos no tratan de jugar bonito, sino jugar bien y ganar”, complementa. “Preero eso, porque en una Selección lo primordial son los resultados en partidos ociales”. Sobre todo si es una que todavía sueña con su primer gran golpe internacional. Es cierto que se obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012, se adjudicó el título de la Copa Confederaciones 1999, así como los Mundiales Sub-17 Perú 2005 y México 2011, pero Ochoa subraya que no ha llegado ese gran resultado.



Por lo que solicita aprender a ganar. Cuando se consiga, las formas pueden ser lo de menos... O el siguiente paso. “Estar en la Selección es difícil, por todo lo externo. Muchas veces se exige demasiado y, siendo honestos, a nivel mundial no hemos ganado algo, y debemos competir así, no tiene por qué darnos pena”, sentencia. “Hay que apretar los dientes, correr y jugar así, porque por más que vengamos a Estados Unidos y llenemos el estadio, hay que saber jugar los ociales”.