Ex futbolistas avalan a Maradona

Ex futbolistas esperan que la llegada de Diego Armando Maradona aporte algo al balompié mexicano. El astro dirigirá a los Dorados de Culiacán y ex guras del futbol nacional como Antonio Carlos Santos, Marcelo Delgado, Emanuel Villa y Julio Zamora, arman que el argentino separará su andar profesional de su escandalosa vida privada.



“Estoy muy contento porque Diego esté aquí. Que el mejor jugador de todos los tiempos pise suelo mexicano, creo que es un gran honor”, dijo Santos. Sobre los excesos que han existido en la vida del argentino, dijo: “No puedo hablar de lo que hace fuera de la cancha. Es responsabilidad de quien lo contrata”.



Marcelo Delgado fue más cortante al hablar de Maradona. “Esperemos que le vaya bien, por algo lo habrán contratado”. Y de lo demás, “pues no lo conozco mucho. ¿Es argentino no? Lo mejor que hizo fue con Argentina [en el Mundial de México 86’]. Repito, que le vaya bien y que entregue buenas cuentas”.



En tanto que Emanuel Villa fue un poco más a fondo, aunque admitió que desconoce los alcances de Diego Armando como entrenador. “Su llegada mediática fue... Estamos hablando de eso desde hace cuatro días. Ojalá, ojalá que el Diego le pueda aportar un poco de su sabiduría a su nuevo equipo, ése es el reto, que aporte un poco de lo mucho que ha hecho en su carrera”.



Finalmente, Julio Zamora, con quien compartió vestidor en Newell’s Old Boys, expresó que su ex compañero, “es un genio. Déjenlo trabajar y verán que puede dar mucho en la cancha... Eso sí, ojalá y no se quiera vestir de pantalones cortos”.