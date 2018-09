Revelan otro ataque de Cardi B con un zapato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La cantante Cardi B causó revuelo por atacar con un zapato a Nicki Minaj el pasado viernes; sin embargo, no es la primera vez que usa su calzado como un arma.El portal de la revista “People” recordó un enfrentamiento que Cardi tuvo en 2017 en la reunión de los protagonistas del “reality” “Love and Hip Hop”.A Cardi B le molestó que Asia la cuestionara sobre los mensajes que le había enviado a su entonces novio, Swift, con quien la propia Cardi admitió que había coqueteado.La cantante se quitó uno de sus tacones y lo arrojó a Asia, ante la sorpresa de los demás asistentes y el público. “Eso pasa cuando hablas mierd**”, le dijo la cantante.Aunque pareció que se había calmado, más adelante la intérprete de “I Like It” volvió a enfurecerse e iba a lanzarse de nuevo contra Asia, pero fue detenida. Cardi B le reclamó a Asia que la juzgara por haber sido "stripper".