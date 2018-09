¿Cómo desactivar los comerciales en Netflix?

Recientemente, la compañía de contenido por streaming Netflix, anunció que contará con anuncios entre un capítulo y otro, con la finalidad de que sus usuarios encuentren contenido semejante al que les gusta con más facilidad, es decir, que los anuncios serán de su propio contenido.



No obstante, algo que puede tranquilizarte, es el hecho de que esta función aún se encuentra en fase de prueba, por lo que no es algo definfitivo, así que si t han aparecido estos anuncios, aquí te enseñamos cómo desactivarlos.



1.- Dirígiete a Menú y después a Cuenta



2.- Ingresa a Conguración y da clic en Participación en Pruebas



3.- Desactiva dicha función



Con estos sencillos pasos, ya no tendrás anuncios entre un capítulo y otro de tus series favoritas, no obstante, tampoco tendrás las funciones más nuevas que están en pruebas. Netflix conrmó la inserción de anuncios por medio de un comunicado enviado a Ars Technica,en el que la plataforma asegura que está “probando si las recomendaciones entre episodios ayudan a los miembros a descubrir más rápido historias que disfrutarán”.



Asimismo, usuarios de Reddit indicaron que mientras veían la serie Rick & Morty, aparecieron comerciales de la nueva temporada de Better Call Saul. La plataforma de contenido en streaming, aseguró que estos “comerciales aparecerán únicamente en su contenido original y no se promocionarán otras series y películas así como productos.

