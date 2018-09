La red social Instagram, en colaboración con la experta en educación y medios Ana Homayoun, autora de Bienestar en los medios sociales (Social Media Wellness) ha ampliado su guía para padres con un cuestionario de 10 preguntas básicas que deben plantearse a los hijos sobre el uso de esta plataforma. El objetivo, según la compañía, es que estas cuestiones permitan aprender cómo los adolescentes usan la red y asegurar un "experiencia positiva". Este es el cuestionario:

¿Qué te gusta de Instagram?¿Qué te gustaría que supiera de Instagram?¿Cuáles son las cinco cuentas que disfrutas siguiendo?¿En qué piensas antes de publicar algo en Instagram?Si tienes más de una cuenta, ¿para qué utilizas cada una de ellas?¿Cómo te afectan los "me gusta" y los comentarios cuando quieres publicar algo?¿Conoces a tus seguidores? ¿Cómo decides a quién seguir? ¿Qué haces cuando alguien intenta contactar contigo por un mensaje directo?¿Crees adecuado el tiempo que pasas conectado?¿Te has sentido incómodo con algo que hayas visto en la red?¿Qué harías si ves que alguien está siendo acosado en Instagram? ¿Conoces las herramientas de denuncia y el filtro para evitar comentarios ofensivos?Sobre el tiempo, la red recuerda la existencia de herramientas para monitorizarlo y advierte que no existe una respuesta exacta sobre si es mucho o poco. La clave es si ese tiempo interfiere en otras actividades necesarias, como la relación con su familia y amigos reales, las tareas escolares o el juego tradicional.En este sentido, la red da las opciones de que la cuenta sea pública o privada, de aprobar quién te sigue y eliminar seguidores. Una cuenta privada significa que sus publicaciones solo las pueden ver quienes hayan sido autorizados por el usuario. Si se hace publica, cualquiera puede ver el contenido y seguirle sin necesidad de aprobación previa.