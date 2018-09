“Invito a los papás para que apoyen a sus hijos en lo que ellos les guste, acompañarlos siempre en su forma de aprender, aprenderemos juntos con ellos”, dijo entusiasmada la señora Ma. Del Carmen Marmolejo Flores, madres de Cinthia Camila Bravo Marmolejo, ganadora de dos medallas de bronce en la Olimpiada Nacional de Matemáticas y Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica. “Para mí, Cinthia es un orgullo que a tan corta edad, mi hija haya representado a Guanajuato a nivel nacional, un orgullo que comparto con cada padre y madre que vivimos esta experiencia y vamos por más”, recalcó.

Fue en las instalaciones del Centro de Investigación en Matemáticas A.C. (CIMAT), donde se llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos a los alumnos que integraron las delegaciones de Guanajuato, en la Olimpiada Nacional de Matemáticas y la Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica.Los estudiantes -de la Delegación Regional Suroeste de Educación- así como sus entrenadores y directivos de las escuelas a las que pertenecen, son quienes recibieron el merecido reconocimiento por sus logros por parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato y del Centro de Investigación en Matemáticas A.C., que se encargó de la asesoría y capacitación de las y los alumnos participantes en los citados eventos.En entrevista con am, Isaac, Cinthia, Itzel y Juan Pablo, coincidieron en señalar que “si se puede”, que son un cúmulo de energía y que “lo se quiere, se puede” con el acompañamiento de papás y maestros, por lo que lanzaron un exhorto a los estudiantes de la Región Suroeste de Educación y de todo el estado de Guanajuato, a buscar que su sueño se haga realidad.Los alumnos reconocidos de la Región Suroeste de Educación por parte del Centro de Investigación en Matemáticas A.C. (CIMAT) y de la Secretaría de Educación de Guanajuato son: Juan Pablo Amezcua González, alumno de la Escuela Secundaria Técnica No. 9 de Pénjamo; Cinthia Camila Bravo Marmolejo de la Escuela Secundaria General No. 1 de Irapuato con dos medallas de Bronce; Isaac Pancardo Botello de la Escuela Secundaria General No. 1 de Irapuato con una medalla de Oro, e Itzel Cano Rivas alumna del Colegio “José Vasconcelos” de Pénjamo, quien obtuvo una medalla de Plata en la Olimpiada Nacional de Matemáticas.