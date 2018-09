Kansas City, incógnita en firma de acuerdo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A menos de tres meses que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Libramiento Ferroviario de Celaya está muy lejos de terminarse.Pese a que en su tercer informe de gobierno Peña Nieto presumió la obra que firmó como uno de sus compromisos de campaña, a la obra le falta más del 30 por ciento para ser terminada.El también conocido como Ferroférico, consiste en sacar las dos vías de tren que cruzan por Celaya, la línea AM concesionada a la empresa Ferromex y la línea NBA a Kansas City Southern.Las obras estuvieron primero a cargo del gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero al acabarse los recursos y a falta de más del 30 por ciento de los trabajos, decidieron que las empresas concesionarias debían terminarlas.A meses de reactivarse las obras del Ferroférico, solo la empresa Ferromex ha reiniciado la construcción de su Línea AM.En un recorrido realizado por am en los puntos más importantes del Libramiento Ferroviario de Celaya, se pudo constatar que solo Grupo México, subsidiadora de Ferromex, ha reiniciado las obras principalmente en el Entronque a Moulinex y en el cruce de la carretera Panamericana donde se trabaja en la construcción de desniveles.A casi 10 años de la promesa del entonces presidente Felipe Calderón y aún sin fecha de conclusión, el proyecto que sacará al tren de la mancha urbana de Celaya e impulsará una mejor logística para las empresas establecidas en la región se reactivó desde finales del año pasado, gracias a la inversión de Ferromex.En octubre de 2016, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aprobó la ampliación de cinco años la concesión de red ferroviaria de la empresa Ferromex y con esto dicha empresa invertiría 123 millones dólares para la conclusión de los siete kilómetros de la Línea AM del Ferroférico.El 26 de abril del 2017, el acuerdo entre Ferromex y la SCT fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) donde la empresa ferroviaria se compromete a realizar 12 obras.Incierto con Kansas CityEn tanto, no hay certeza de que Kansas City haya firmado un acuerdo final con la SCT, ya que la ferroviaria pretendía aumentar el mismo número de años la concesión de red ferroviaria para invertir 80 millones de dólares para la conclusión de su Línea NBA.Una de las obras en donde Grupo México trabaja a marchas forzadas es en el Entronque Moulinex, en donde alrededor de 40 trabajadores laboran en la construcción de pasos vehiculares a desnivel para poder conectar la red ferroviaria restante.En dicha zona, en junio pasado, los mismos trabajadores concluyeron el puente vehicular en la carretera Panamericana, tras 5 años de que las obras estuvieran detenidas.Los trabajadores informaron que esperan que en alrededor de dos meses concluyan la construcción de los pasos a desnivel y antes de concluir el año terminen la conexión de las vías.Entronque Aeropuerto, obra complejaPor su parte, en la carretera Panamericana hacía Villagrán, a la altura del basurero Tinajitas, se construye el Entronque Aeropuerto, una de las obras más importantes y complejas de los 45.5 kilómetros del Ferroférico.Antes de reanudar las obras en marzo pasado, dicho entronque llevaba alrededor de un 35% de avance de la construcción de alrededor de un distribuidor vial de casi dos kilómetros para que ahora el tren cruce en la parte inferior del puente.De igual forma trabajadores realizan la colocación de durmientes y rieles para continuar el nuevo trazo de vías.Desde el comienzo de las obras del Ferroférico una de las principales acciones era la liberación de vía y de casi mil predios.Otra de las obras de Grupo México y que reinició hace dos meses, fue a la altura de Camino a Jofre, cerca de la comunidad de Michinelas, donde trabajadores afirmaron que aún hay problemas con la liberación de predios."Todavía no están al 100%, la mayoría ya está liberado pero todavía hay predios que no podemos entrar porque aún no están pagados", señaló uno de los trabajadores en la zona, quien afirmó que esperan terminar solo esa obra antes de que termine el año.Entronque CelaneseA unos dos kilómetros de ahí, se construye también el Entronque Celanese el cual comenzó su construcción en marzo pasado, a la altura de la comunidad de Los Mancera y de la ex entrada principal del Ecoforum.El proyecto de la obra es la conexión de las vías también por debajo del distribuidor vial que conecta a la carreta a Salvatierra y el cual se anunció para construirse desde 2005, durante la administración municipal de José Rivera Carranza.Uno de los puntos logísticos más importantes del proyecto será el patio de intercambios y los accesos a la altura de la empresa Honda y el cual también construirá Ferromex, sin embargo, las obras aún no inician según se observó en una visita a la zona, en donde la maleza ha tapado el trazo de vías que quedó inconcluso.