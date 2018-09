Agoniza ecosistema de Guanajuato y gobierno cierra los ojos: Obispo de Irapuato

El obispo de la Diócesis de Irapuato Enrique Díaz Díaz, reprochó al gobierno y sociedad de cerrar los ojos y oídos ante la destrucción de la naturaleza, la pobreza y la falta de amor.

“Cerramos los oídos para no percibir las realidades que nos están gritando el ecosistema que se agota, la naturaleza que ya no aguanta nuestra destrucción, nuestros hermanos que claman de hambre y necesidades, hemos cerrado nuestros oídos y no percibimos esos gritos desgarradores, nos quedamos sordos. Es importante determinar por qué nos cerramos ante determinadas personas o grupos, por qué no se escuchan las necesidades del pueblo, por qué no se oye la necesidad del pequeño”, dijo.

El Obispo habló sobre la importancia de escuchar a la familia para promover el amor y la unión, además de ser la falta de comunicación y apoyo una de las principales causas de suicidio en jóvenes.

“No tenemos tiempo para escuchar y eso lo vemos en las familias, no queremos escuchar los mensajes de los otros(…) el desafío es el diálogo, la comprensión, el escuchar el otro no ser sordos ni intransigentes, la forma en que Cristo cura al sordomudo es una enseñanza para nosotros(…) lo que tenemos es acercarnos y escuchar a las personas… nos falta en la familia escucharnos, también falta en nuestra sociedad eso, el apóstol Santiago hace una crítica fuerte y dura, se dicen que se tiene al que va bien vestido, al que tiene dinero, al que tiene más posibilidad y no se atiende al que realmente lo necesita, cuantas veces eso pasa en nuestra sociedad, que no se atiende a quien realmente lo necesita sino a quien grita más, a quien tiene más y hoy Cristo nos llama a abrir los oídos hablar por el que no tiene o no puede y escuchar a todos”, opinó.