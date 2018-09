Para tapar baches, alcaldía de Pachuca duplicará plantilla; actualmente, cada trabajador repara más de 4 mil

La alcaldía de Pachuca incrementará al doble los trabajadores para bacheo, informó Percy Leonardo Espinosa Bustamante, director general del sindicato del municipio, quien agregó que son insuficientes los 30 empleados que actualmente laboran para dicho servicio.

En entrevista, el líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), indicó que solo 30 personas realizan el bacheo nivel municipal, por lo que estimó, “les toca un poco más de 4 mil (baches) a cada uno”.

Sin embargo, enunció que la alcaldía “apenas va a empezar a contratar a otros 30” empleados para agilizar el servicio, toda vez que con los trabajadores actuales “no es posible cubrir la cantidad de baches que hay”, argumentó.

“Hay miles de cráteres, y eso no lo digo yo, ahí están presentes, no hay reencarpetamientos nuevos; se van a hacer, pero donde es conveniente: Valle de San Javier”, ejemplificó.

Espinosa Bustamante enunció que, desde la última semana de agosto, el ayuntamiento de Pachuca ya estaba “invitado a trabajar a gente”, de los cuales ya se contrataron siete, dijo.

No obstante, puntualizó que el personal nuevo lo debería de proponer el SUTSMP, al señalar que es de su competencia y no de la alcaldía.

“Debieron de avisarnos, darnos tres días para tener esa gente y, en su defecto, que no lo presentáramos, ellos (el ayuntamiento) ya estarían en posición de contratar”.

Asimismo, especificó que para crear nuevas cuadrillas, los 30 empleados actuales tendrán que capacitar a sus homólogos, ya que indicó que el bacheo “es un trabajo duro porque el asfalto viene a 180 grados y luego con el sol no está fácil trabajar”.





SIN HERRAMIENTAS PARA PARQUES

El director general del Sindicato de Pachuca, añadió que el departamento de parques y jardines “no cuenta con herramientas” para laborar, especialmente en las fuentes ubicadas en la capital.

Percy Espinosa señaló que el SUTSMP tiene a su cargo 25 fuentes, de las cuales 75 por ciento no funcionan; lo que equivale a 18 por ciento.

“El 75 por ciento de las fuentes no tiene bombas porque están quemadas, desechadas y no están funcionando (…) no funciona porque no hay con qué darles mantenimiento”, finalizó.