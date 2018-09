Piden herramientas de protección para periodistas

Defensores de derechos humanos, activistas y periodistas de América Latina necesitan mejores herramientas de protección, porque han sido víctimas de la violencia del crimen organizado y de las autoridades locales y federales; coincidieron periodistas y caricaturistas durante la última mesa de reexión del Primer Encuentro Internacional Cartónclub La línea de fuego.



El encuentro convocó a caricaturistas de 14 países de América, Europa y África para reexionar sobre los desafíos de la caricatura en el mundo actual como la inseguridad, censura, violencia, asesinatos, miedo, represión y desplazamientos. Los periodistas mexicanos Edith Freire Domínguez y Luis “M”, así como el caricaturista nicaragüense Pedro X Molina, el artista alemán Til Mette, y el portavoz y director de Asuntos de Prensa y Centro Alemán de Información para Latinoamérica y España, Christian Wild, ofrecieron la tarde de ayer la mesa de diálogo Periodistas Desplazados en el Instituto Goethe.



Durante su participación, Luis “M”, cuyo nombre real fue omitido por su seguridad, compartió con los asistentes su experiencia en Guerrero, donde, dijo, los periodistas han sido atacados tanto por autoridades como por el crimen organizado. “Muchos compañeros estamos padeciendo la violencia, yo he sufrido más de tres atentados y estoy vivo. No quiero regresar a Acapulco porque me van a asesinar; en 2016 sufrí el primer atentado, me apuñalaron, el chaleco que traía puesto me salvó la vida”, aseguró.



Edith Freire Domínguez sostuvo que las autoridades, en coordinación con representantes de los periodistas, deberían unirse para fortalecer los mecanismos de protección de víctimas. “En todo el país se viven situaciones de violencia en contra de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas”, indicó Por su parte, Pedro X. Molina, explicó que en Nicaragua hay espacios de información como la televisión, que son controlados por el gobierno. Aseguró que aún quedan algunos medios independientes y digitales.



Desde abril pasado, hay manifestaciones de la sociedad en contra del gobierno encabezado por Daniel Ortega, desde entonces, contó Molina, muchos periodistas han sido amenazados, golpeados y les han robado sus equipos.



Molina recordó cómo en medio de una de las manifestaciones fue asesinado el periodista Ángel Gahona mientras realizaba una transmisión por Facebook Live. El artista alemán Til Mette indicó que en Alemania y en Europa no existen los peligros que han azotado a México y a Nicaragua, pero es necesario visibilizar lo que ocurre en todo el mundo para sumar voces contra la violencia y contra los atentados a la libertad de expresión.



Mette añadió que hay otro tipo de control de la libertad de expresión como ocurre con los anunciantes. “Si yo hago una caricatura que va en contra de uno de los clientes del medio me pueden decir que no se publica porque nos podrían retirar el anuncio”, comentó. Como parte del Primer Encuentro Internacional Cartónclub La línea de fuego, organizado por Cartónclub, con el apoyo de instituciones como el Museo de Memoria y Tolerancia, EL UNIVERSAL y el Instituto Goethe, continúa en exhibición hasta el 30 de septiembre la muestra El camino de la bala, conformada por 36 caricaturas de moneros de 12 países y que se presenta en el lobby de esta casa editorial.

