Mueren dos menores por una bacteria en el Río Bavispe, Sonora

Dos hermanos de 12 y 16 años de edad fallecieron, con una hora de diferencia, en un hospital de Hermosillo; los atacó una bacteria después de que se bañaron en una cascada del Río Bavispe, ubicado al noreste de Sonora.



La Secretaría de Salud informó que en sus cuerpos se detectó la bacteria Burkholderia pseudomallei, que ocasiona melioidosis, enfermedad que puede provocar cuadros graves y mortales.



Los menores fallecidos, sus padres, dos de sus hermanos y otros jóvenes estuvieron en el lugar; las demás personas no presentan síntomas de la bacteria, dijo Gerardo Álvarez Hernández, El grupo es originario del municipio de Huásabas, que se localiza a 226 kilómetros de Hermosillo, capital de Sonora.



Médicos de las especialidades de infectología, patología, oncología, hematología, neumología y epidemiología; con lo que se tienen resultados preliminares al momento, participaron en la atención e investigación de las causas de muerte. El domingo 2 de septiembre el adolescente de 12 años comenzó con dolor de cabeza intenso, vómito, dolor abdominal y ebre, por lo que acudió a consulta médica; el paciente, detalló, tuvo una ligera mejoría durante ese día y el transcurso de la noche.



Sin embargo, el 3 de septiembre siguió con los síntomas por lo que acudió a un pediatra particular, quien lo rerió al Hospital General de Moctezuma, donde presentó diarrea, vómito, dolor torácico y dicultad respiratoria, por lo que el 5 de septiembre fue referido al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) por probable neumonía. Ingresó al HIES el 5 de septiembre por la tarde, donde se le practicaron diversos estudios de laboratorio y gabinete, pero falleció en la madurgada del 6 de septiembre.



El segundo caso, agregó, hermana del primero, corresponde a una adolescente de 16 años, quien inició por la mañana del lunes 3 de septiembre con síntomas similares y recibió atención médica. La paciente no tuvo mejoría de sus síntomas y fue referida al Hospital General de Moctezuma y de ahí al HIES, en donde ingresó el 5 de septiembre y se le realizaron múltiples estudios clínicos, de laboratorio y gabinete, lamentablemente, agregó, el 6 de septiembre por la madrugada, también falleció.



“Los dos hermanos eran residentes habituales de Huásabas, sin historia de viajes recientes o contacto con personas procedentes de otras localidades; ambos eran estudiantes de la localidad, no se documentó consumo de alimentos ajenos a la dieta familiar, contacto con animales enfermos, historia de exposición a insectos artrópodos, uso de drogas, ni consumo reciente de medicamentos”, detalló.



El funcionario estatal señaló que los adolescentes recibieron atención médica en todo momento, además, agregó, se identicó contacto ocasional con herbicidas comerciales, pues anteriormente habían fumigado su hogar, pero ninguna de estas sustancias fueron la causa del padecimiento.



El agente bacteriano que se encontró, provoca casos aislados y no se ha documentado que tenga un comportamiento epidémico; se reconocen diversas formas de transmisión, pero no hay contagio de persona a persona por contacto ocasional.



“En el país, desde 1940 se han documentado catorce casos, uno de ellos en el Estado de Sonora en el año 2017, quien se recuperó satisfactoriamente”. Puntualizó que el estudio clínico y epidemiológico de ambas defunciones sigue en curso y lo reportado es lo que se tiene hasta el momento, ya que se esperan los resultados de los análisis bacteriológico y toxicológico, así como el estudio histopatológico de las muestras de pulmón, hígado y cerebro, así como de suero y sangre.



Así mismo, informó el Director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson) tomó muestras ambientales del agua y alimentos para la búsqueda de diversos agentes.

