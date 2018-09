Ecoturismo, oportunidad de negocio

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El ecoturismo representa una oportunidad de negocios en Celaya, Irapuato y varios municipios de la entidad que cuentan con espacios naturales y atractivos para aquellos que piensan en esta ciudad como un destino vacacional.Aunque aún hay pocas opciones en este rubro, en Irapuato se cuenta con proyectos para continuar atrayendo a visitantes y generar derrama económica para varios sectores productivos.En los últimos años, Irapuato ha crecido en materia de turismo, con la llegada de más hoteles y empresas que han apostado por el entretenimiento de las personas.Durante 2017 se incrementó un 34% el número de visitantes a la ciudad, un total de 521 mil 731 turistas, obteniendo una derrama económica de 10 mil 504 millones de pesos.En Celaya, a través de los comités de turismo rural, del 2015 al 2018, se han atendido a más de 3 mil 800 personas, quienes han visitados estos lugares y realizado alguna actividad en el municipio.El gobierno municipal ha buscado detonar el ecoturismo y el turismo de aventura, con el fin de generar autoempleo y generar una derrama económica en la zona rural del municipio, por lo que se han conformado cuatro comités de turismo rural.Algunas de las zonas con las que cuenta el municipio, en las que se ha buscado desarrollar el ecoturismo son, los cerros de Culiacán y La Gavia, Ojo Seco, Santa María del Refugio, Canoas, Los Huesos, Capulines y Galvanes.La Dirección de Turismo Municipal emprenderá un proyecto de ecoturismo en el Cerro del Piloncillo, para quienes disfrutan de actividades extremas rodeados de naturaleza.El Director de Desarrollo Económico, Fernando Vera Noble indicó que para poner en marcha este importante proyecto, se buscan empresas u operadores que quieran desarrollarlo con servicios de calidad y bajo normas específicas de seguridad.Dicho proyecto consiste en realizar actividades de escalada y rappel, para grupos de entre 10 y 20 personas como máximo, de entre 6 y 60 años de edad, que quieran experimentar en zonas naturales.“Se podrían apreciar las vistas panorámicas de Irapuato, sus veredas y caminos, al llegar al cerro se tendría que caminar unos 25 minutos para después escalar las formaciones rocosas, es experimentar sensaciones de adrenalina”, dijo.Vera Noble señaló que la intención de buscar operadores es tener la mayor seguridad en las actividades, pues se requiere de equipo especializado como cuerdas, arneses, cascos, ropa deportiva y sobre todo un guía especializado en estos deportes.“Es una oportunidad de negocio, estamos buscando operadores que puedan visualizar esto como negocio y que pudieran estructurar las actividades, buscamos a personas que tengan experiencia en rappel y sepan cuales son las normas de seguridad”, refirió.El Director de Desarrollo Económico refirió que como gobierno municipal, serían un apoyo y facilitadores para de los operadores que decidan participar en este proyecto, que es una alternativa más de turismo en Irapuato.Muy cerca de Celaya, en el área natural protegida de los cerros de La Rosa y El Jocoque, se encuentra Eco-Aventura Capulines, un lugar que permite a aquellos que disfrutan del turismo de aventura adentrarse a una comunidad con una naturaleza abundante, Los Capulines.“Eco-Aventura Capulines es un lugar en donde las personas pueden vivir una nueva experiencia, conocer un lugar que no imaginaban que existía y al mismo tiempo darse cuenta de lo importante que es cuidar la naturaleza”, Ignacio Saldaña, director General.Las principales actividades que se pueden realizar son rappel, senderismo y cabalgata, todas actividades guiadas y explicadas por un equipo calificado, conformado principalmente por gente de la misma comunidad, para brindar la mayor seguridad y una experiencia completa.Eco-Turismo Capulines maneja diferentes costos para cada una de las actividades y varían según la ruta, además se ofrecen distintos paquetes y promociones según la temporada.Cabe mencionar, que solo cinco empresas en el estado cuentan con la certificación de la Norma Mexicana de Ecoturismo 133, y Eco-Turismo Capulines es una de ellas.Esta norma es de cumplimiento y aplica a personas físicas o morales e interesadas en el desempeño sustentable y buenas prácticas ambientales en el ecoturismo en México.Establece que la empresa de ecoturismo debe ser ambientalmente responsable y comprometerse a no perturbar los espacios naturales con el fin de apreciar, disfrutar, estudiar y promover la conservación de los mismos.Además de inducir a la empresa a un involucramiento activo con la población local, generando empleos y aportando un beneficio social y económico.Una de las opciones de ecoturismo que hay en Irapuato es el parque Eco Aventura, ubicado en la comunidad Laguna Larga, a no más de 20 minutos de la ciudad.En este espacio familiar, se puede disfrutar de las tirolesas, aguas termales, baño en temazcal, actividades de pesca en lago, renta de motos y hasta jugar gotcha, lo que ha resultado ser un gran atractivo tanto para turistas como para ciudadanos.Los parques resultan ser un atractivo turístico por el sin fin de actividades que pueden ofrecer, y esta oportunidad de negocio fue aprovechada por esta empresa local que decidió dar un lugar a las personas para que experimenten la convivencia con la naturaleza cerca de la ciudad.El Parque Eco Aventura de forma constante ha aumentado su capacidad, y desde hace varios años ofrece hospedaje en cabañas, albercas y la construcción de un lago que baja por el parque.Este negocio no sólo es una gran opción de ecoturismo y actividades familiares, sino también una opción de desarrollo económico para los habitantes de Laguna Larga, quienes tienen la oportunidad de trabajar en el lugar y desarrollar diversas actividades comerciales.Así, este parque ubicado en Irapuato resulta ser una joya para los amantes de la naturaleza porque este lugar ya es el punto de referencia para quienes busquen la convivencia con la naturaleza la ciudad.Ubicado en la comunidad de Santa María del Refugio en Celaya, el Centro Turístico La Palapa, ofrece a sus visitantes la oportunidad de realizar diversas actividades recreativas como pesca, caminata, paseo a caballo, entre otras, en un ambiente totalmente natural.“Las familias que nos visitan pueden pasar un momento muy agradable, olvidarse del estrés y relajarse. En estos días se nos ha olvidado ver al cielo para ver las estrellas y aquí uno puede volver a verlas”, comentó el administrador del complejo.La Palapa, es un complejo turístico con un ambiente 100% familiar, el cual se encuentra en funciones desde finales del año 2014 y cuenta con 62 hectáreas de áreas naturales, principalmente tierras de cultivo.Su nombre surge porque originalmente se planeaba la construcción de una sola casa de descanso de la familia propietaria y la construcción comenzó con la edificación de una palapa.Sin embargo al ver el potencial, una vez terminada la casa de descanso, surgió la oportunidad de negocio y hoy en día el complejo cuenta con varias casas de descanso, ‘cabañas de lujo estilo canadienses’.Hospedarse por un día en una de estas cabañas, puede costar desde 3 mil 800 hasta 16 mil 800 pesos dependiendo de la capacidad de la cabaña, o bien pasar una noche en la zona de camping tiene un costo de 375 pesos por persona.Los servicios y las actividades que se pueden realizar en La Palapa, además del hospedaje y la zona de camping, son nadar en aguas termales, visitar la granja, recorrer la ruta de senderismo, practicar ciclismo de montaña en la ciclopista, pasear a caballo o hacer un recorrido en cuatrimoto y pescar.La Palapa también ofrece el servicio de salones para eventos y de restaurant donde los visitantes pueden disfrutar de un delicioso platillo y alguna bebida.“Aquí se pueden volver a conectar con la naturaleza, que es algo que mucha falta nos hace…”, mencionó el administrador.