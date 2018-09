El Alcalde reelecto

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Son ya muchos años queridos lectores de medir opinión sobre la popularidad (impopularidad hay que decir) de las y los políticos, buscando que la metodología sea congruente con aquellas que se aplican en todo el país. Hace un año exactamente en este espacio dimos a conocer una medición que afirmaba que el Alcalde sería reelecto.Como en toda medición, nos llovió de todo: a favor y en contra. La encuesta fue exacta, aunque a muchos no les gustó, aunque solo se trataba de medir y darlo a conocer.Las democracias occidentales más avanzadas en sus sistemas electorales, han adoptado la estrategia de premiar a los buenos representantes populares, al no solo permitir, sino estimular, la reelección.La reciente Reforma Política en México incluyó ya la figura de candidatos independientes, pero no la de la “segunda vuelta electoral”, ni la de otorgar subsidio a los partidos de acuerdo a la votación, ni la eliminación del fuero, ni la eliminación de los “plurinominales”.El pervertido sistema político quedó casi intacto, con la sola mejora de que podríamos los ciudadanos “castigar” o “premiar” a los políticos cuando éstos se presenten a una segunda contienda y debiendo ellos anunciar con anticipación su intención de hacerlo.Como decía hace un año, la idea de la reelección en México comienza a ser más aceptada a nivel local (Diputados Locales y Alcaldes) pero no a nivel nacional (Presidente y Gobernadores). Héctor López Santillana es ya el primer Alcalde reelecto de León. Los sondeos entre 250 leoneses para medir el nivel de aceptación de que Héctor López Santillana fuese reelecto, fueron exactos.Esa medición concluía, que, si bien que los leoneses todavía teníamos reservas con la idea de que los políticos fuesen reelectos, en cuanto a los alcaldes, hubo menor rechazo en general y al preguntarles sobre el Alcalde “Santillana”, disminuyó el rechazo y casi en la misma proporción estuvo la aceptación.León es panista y las preferencias se mantuvieron para confirmar la de por sí alta probabilidad de que el PAN se mantuviera en la Alcaldía.También dimos a conocer aquí la cuarta y quinta evaluación del Alcalde y en ésta, la sexta aplicada en el mes de agosto, se mantuvieron las evaluaciones negativas en el tema de la “inseguridad” y de la “pobreza” y las fortalezas (evaluaciones positivas) siguen en “honestidad” y “resultados”.Decía su servidor el año pasado, que no me parecía mal que los políticos compitieran para continuar o no en el cargo y que, de acuerdo a su desempeño, seamos los ciudadanos los que premiemos o castiguemos, con nuestro voto.Afirmaba que, si se confiaran a la lógica de los números, “los panistas elegirían lo primero: apoyar la reelección y podríamos ver por primera vez en la historia de este terruño, un Alcalde reelecto”. No se equivocaron. Tampoco nuestros números, que fueron solicitados por el equipo de Presidencia.Pasó el Tercer Informe de Gobierno. La rendición de cuentas es un proceso necesario para que las personas e instituciones mejoremos. Nuestro entorno es un medio privilegiado para hacer evaluación: amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, nos retroalimentan en todo momento sobre nuestro actuar, ya para felicitarnos ya para regañarnos.Pero en el caso de los políticos no siempre se puede: hay una distorsión enorme pues al político se le alaba mucho por parte de aduladores o se le critica mucho por parte de los detractores, distorsionando algunas veces la realidad.En ésta, la sexta evaluación semestral sobre la labor de Héctor López Santillana. Entrevistamos con nuestro panel a 250 leoneses segmentados por edad e ingreso, iniciando con la pregunta: “Usted se siente tomado en cuenta en sus necesidades por el Alcalde?”, el 51% dijo que “sí”, el 30% que “no” y “no lo sabe” el 19% no lo sabe.Preguntamos sobre “¿Cuáles son los principales problemas que en su opinión sí ha atendido el Alcalde López Santillana?”, los encuestados dijeron que la corrupción (41%), el desempleo (20%), la pobreza (23%), la inseguridad (10%) y la contaminación (8%), lo que confirma la percepción de que es un gobierno honesto y generador de empleos, pero que no logra resolver los problemas de inseguridad.En cuanto a “… los principales problemas que en su opinión no ha atendido el Alcalde”, respondieron que: la inseguridad (45%), la pobreza (14%), el desempleo (14%), la corrupción (13%), la contaminación (13%), mostrando con las respuestas que la inseguridad y la pobreza son cuestiones todavía pendientes de resolver.A la pregunta: “Cuáles son los principales atributos que Usted le reconoce al Alcalde: honesto (37%), sencillo (25%), da resultados (21%), tiene habilidad política (8%), es inteligente (8%), pudiéndose concluir que la gente lo percibe como honesto y cercano a la gente.También, replicamos la pregunta que se hace en este tipo de encuestas a nivel nacional: “En general, ¿Usted, aprueba, o reprueba, el trabajo que está haciendo el Alcalde?”, lo aprueba el 53 %, lo reprueba el 37 % y no lo sabe el 9 %.A la pregunta: “¿Considera Usted que el Alcalde ha hecho hasta el momento más de lo que esperaba, lo que Usted esperaba o menos de los que Usted esperaba?”: lo que esperaba (49%), más de lo que esperaba (27%), no lo sabe el 14%, y menos de lo que esperaba el 12%.“Por último, en una escala de 0 a 10 como en la escuela donde menos de 5 es reprobado, ¿qué calificación le daría al Alcalde?”: los 250 encuestados en sus domicilios, respondieron en promedio, 6.52.El resultado sigue siendo bueno, aunque hay un entorno poco favorable: el incremento de la inseguridad con muchas muertes violentas.A su favor, están: el contexto de crecimiento económico estatal, la ausencia de actos de corrupción, el estilo de vida austero y la estabilidad social.Las encuestas se aproximan a medir la realidad, pero la verdadera, la real, es que en la elección del 1º de julio, se confirmó con exactitud lo que medimos: la gente quiso por primera vez, un Alcalde reelecto.* Director de la Universidad Meridiano, A.C.