Seguridad japonesa

Nada preocupa a la autoridadSi algo les preocupa a las autoridades municipales y estatales es la percepción de seguridad de los empresarios, sobre todo de los japoneses que han llegado con la industria automotriz. Sin embargo, cuando miembros de la comunidad japonesa en Guanajuato externaron su preocupación por la inseguridad que se vive, autoridades evadieron la responsabilidad.Kosuke Takeo, director de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México en la entidad, señaló que la inseguridad que se vive en Guanajuato es la principal preocupación de la comunidad japonesa, pues además de robos, en días pasados hubo un secuestro exprés a uno de los japoneses.Además opinó que, aunque hasta el momento no se han retirado inversiones japonesas por cuestiones de inseguridad, sí existe la posibilidad de que haya empresas que a futuro decidan no invertir.En Irapuato el alcalde interino Xavier Alcántara aseguró que desde inicios de la Administración del gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez se les dio a conocer los 'puntos rojos', aunque ya era responsabilidad de ellos si atendían o no las recomendaciones.Además de que se pusieron a su disposición para trabajar por la seguridad del municipio. Aseguró que ellos deben seguir trabajando en coordinación con Seguridad de Gobierno del Estado.Y en Celaya, el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González, se dijo sorprendido porque ellos saben que los japoneses están muy contentos en el municipio y que las zonas donde viven tienen prioridad cuando reciben algún reporte.Total que ninguno se comprometió a cambiar la inseguridad creciente, no se diga del secretario de Seguridad del Estado, Álvar Cabeza de Vaca y del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, quienes a últimas fechas han brillado por su ausencia de la escena pública pese a los crecientes hechos violentos, ¿y así hay quienes quieren que repitan en el cargo seis años más?Usabiaga el elegidoEl empresario que se descartó para ser candidato a la Alcaldía de Celaya, está semana fue nombrado como próximo secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado.El celayense Mauricio Usabiaga hizo bueno los pronósticos y peticiones de empresarios celayenses para que se integrara al gabinete del gobernador electo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.Para nadie es un secreto que al exitoso empresario se le habían acercado en más de una ocasión para que ocupara un cargo público, sin embargo nunca se había presentado la oportunidad de estar al frente de un área que conoce de sobra, sólo basta ver el éxito de Su Sazón, una empresa de carnes y alimentos que ha crecido en México y que su calidad la ha consolidado como una gran exportadora.Hace una década, a Usabiaga le pidieron que fuera candidato a la Alcaldía de Celaya cuando aún era Presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el municipio, por una u otra razón el empresario se negó y el PAN eligió a Rubí Laura López Silva como su abanderada.Desde el año pasado el nombre de Mauricio Usabiaga comenzó a sonar para encabezar la planilla panista en Celaya.A principios de este año la propuesta formal llegó al escritorio del empresario quien pidió dos semanas para decidir. Su entorno más cercano le pidió no aceptar; la seguridad y la expansión internacional de sus empresas fueron los principales argumentos.“Me faltaron pantalones para aceptar”, dijo meses después de esa decisión justo cuando el PAN se decidió por Elvira Paniagua como candidata, misma que el sector empresarial no aceptó.Junto a otros empresarios, Usabiaga encabezó una reunión en la que el gremio no aceptaba Paniagua Rodríguez como la candidata panista ante la posibilidad de perder injerencia en la vida política local.Desde la pre campaña de Rodríguez Vallejo a la gubernatura se le vio a Usabiaga muy cercano y en campaña se integró de lleno como Coordinador del eje económico.Durante una reunión entre el empresariado celayense y el aún candidato, le pidieron abiertamente que Usabiaga fuera el próximo titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, petición que fue concebida esta semana.En las últimas administraciones estatales no hay antecedente de un celayense encabezando una Secretaría de tanto peso como la que tendrá Mauricio Usabiaga a su cargo dentro de tres semanas.Hoy, el empresariado celayense también está en vías de renovación con la designación de Jesús Torres al frente de la CCE y otros cambios que vendrán y ven en la designación de uno de los suyos la oportunidad de por fin concretar proyectos para Celaya.Actores políticos han sido más directos y han dicho que la llegada de Usabiaga Díaz Barriga es la oportunidad para que Celaya deje de “recibir migajas” y reciba “lo que realmente merece” de inversiones.Cifras 'reales'Las cifras en el tema de inseguridad en Irapuato se han convertido en un tema polémico entre el alcalde con licencia y el alcalde interino, Ricardo Ortiz y Xavier Alcántara, y los empresarios que conforman el Observatorio Ciudadano “Irapuato, ¿Cómo Vamos?”.Y es que luego de que los directivos, Javier Campos Vaca, presidente del Observatorio, y el director del mismo, Raúl Calvillo Villalobos, acudieron a la reunión semanal de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia (EVMAC), la situación se puso un poco tensa.Campos Vaca, quien se había mostrado reservado en las ruedas de prensa a las que había convocado en meses anteriores, comenzó a señalar varias situaciones del gobierno de Ortiz y Alcántara, tanto en el tema de la seguridad como en el Sistema DIF, dependencia a la que señaló por pobres resultados.El empresario irapuatense dijo que Ortiz es el único alcalde que no confía en las cifras que presenta el Observatorio, que está respaldado por instituciones como el Tecnológico de Monterrey y Coparmex, señalando que sí saben contar, no como lo ha sugerido el Alcalde con licencia.Campos Vaca y Calvillo Villalobos señalaron que continúa el incremento de la violencia, además de que el Presidente del Observatorio dijo que si no se aplican estrategias correctas la situación empeorará.Cuando Ortiz Gutiérrez fue cuestionado sobre el tema en la instalación de la Comisión de Transición de sus dos gobiernos, se molestó y dijo que Campos Vaca tenía que dar cifras reales, dejar de mezclar sus intereses y de 'hablar' por Coparmex y el Tec de Monterrey, aunque ambas instituciones han mostrado el respaldo a “Irapuato, ¿Cómo Vamos?”.Pero... el panista no supo dar esas cifras reales, cuando se le solicitaron, señaló que ya no hablaría más del tema. Así ha pasado todo el año, aun con las balaceras en calles muy transitadas y que incluso se han registrado en Cruz Roja, donde se atienden tres servicios por hechos violentos cada día. Y al igual que Ortiz Gutiérrez, el secretario de Seguridad, Samuel Ugalde García, sólo atina a decir que sí hay disminución, pero no se señala en qué delitos y periodos de tiempo. Mmm.Querían boicotearA punto de tocar las golondrinas y cuando parecía navegar por aguas tranquilas, una fracción del Ayuntamiento en Celaya estuvo a punto de boicotear el último Informe de Gobierno de Ramón Lemus.Las razones parecen simples, aún no se ha aprobado el millonario cambio de luminarias en Celaya y el capricho de los revoltosos era vengarse y no aprobar el Informe.Durante la penúltima sesión de Ayuntamiento el miércoles pasado, los regidores Ricardo Torre, Hilda Samaniego e Israel Herrera no aprobaron el documento en una trama que se gestó hasta el último minuto.Lo que buscaban los ediles era una prórroga para aprobar el Informe y por ende una prórroga para que desde el Congreso se aprobara el millonario cambio de luminarias.La sesión estaba programada para comenzar a las 6:15 de la tarde pero fue comenzando 15 minutos después ya que los rebeldes al parecer buscaban convencer al síndico panista Fernando Sánchez o a la regidora Adriana Audelo para votar por una prórroga y, junto al voto priísta, echar abajo el Informe.Como ha sido una costumbre en los últimos años, el alcalde Ramón Lemus no entendía la movida. Veía el reloj y no se explicaba la tardanza, preguntó al Secretario del Ayuntamiento y cuando entraron los regidores rebeldes al salón de cabildos el Alcalde les echó una mirada de muy pocos amigos.El plan boicot no les salió a los rebeldes ya que incluso la fracción priísta lo aprobó.La pregunta es ¿por qué la insistencia de los regidores para que se apruebe el millonario cambio de luminarias? Deja mucho que pensar y aunque parece difícil, aún les queda una última oportunidad en la última sesión de Ayuntamiento, aunque parece que el plan ya se cebó.Hacen a un lado a la oposiciónDejados de lado, sin oportunidad real de diálogo y ofendidos, así se sienten los regidores electos de Morena en Irapuato, que no fueron convocados a la instalación del Comité de Transición del Gobierno Municipal.La mayoría de los que conforman el comité o son funcionarios públicos de la actual administración o son del PAN, dejando apenas un pequeño espacio para la coordinadora de la fracción del PRI y regidora electa, Karen Guerra Ramírez.Los regidores electos Daniela Rivera Aguilar y Juan Francisco Herrera Murillo llegaron al salón Juárez de Presidencia Municipal pensando en encontrar una reunión de trabajo para preparar la instalación del Comité de Transición.Y ahí fue cuando se dieron cuenta que habían sido excluidos, pues ya se estaba firmando el acuerdo para los trabajos de transición, y ni ellos ni la regidora independiente electa, Dulce Gallardo, fueron convocados.Todo el evento pasaron desapercibidos, sentados detrás de funcionarios y otros presentes que sólo les prestaron atención cuando alzaron la voz para cuestionar al alcalde electo, Ricardo Ortiz Gutiérrez, por su falta de cortesía.El pobre argumento de Ortiz Gutiérrez fue que no contestaban el teléfono y pues con la pena, ya no los invitaron porque no atendieron la convocatoria a eventos previos, pareciendo más una reacción de niños que de las personas que toman las decisiones en Irapuato.Total que al final acordaron que ya los van a juntar para lo que viene. La descortesía se atribuye a rencillas entre Ortiz Gutiérrez con la aún diputada y excandidata de Morena, Irma Leticia González.Este comportamiento de exclusión por parte de los panistas sienta un precedente y pareciera que al igual que en la Administración actual la oposición no será tomada en cuenta y señalada como un grupo de personas que sólo quiere ir en contra de lo que dicta el Alcalde por tercera vez.En sus marcas legislativas...En el arranque de funciones del Poder Legislativo en lo federal los guanajuatenses dan de qué hablar.El pastor de la bancada panista, Juan Carlos Romero Hicks, abrió fuego en la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones con una fuerte crítica al nombramiento de 'súperdelegados' estatales.Mención aparte para la senadora leonesa de Morena y Secretaria de la Mesa Directiva, Antares Vázquez Alatorre, contrario a la línea de su partido fue uno de los seis “morenos” que votaron en contra de la licencia de Manuel Velasco para que regrese a terminar la Gubernatura de Chiapas.La otra senadora de casa por Morena, Malú Mícher, presentó junto con quien fuera líder nacional del PAN, Germán Martínez, una iniciativa de reformas a las leyes del IMSS y el ISSSTE para garantizar a la población LGBTTTIQ (lésbico-gay-bisexual-travesti-transgénero-transexual-intersexual-queer) y a sus familiares el derecho a recibir servicios de salud, a la que sumaron todos los partidos.La senadora también leonesa por el PAN, Alejandra Reynoso, empujó un punto de acuerdo urgente para tener información de los avances en la negociación del Tratado de Libre Comercio y además la comparencia del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para entender en dónde estamos parados.