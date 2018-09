Aaron Rodgers se robó el show en la Semana 1 de la NFL

Aaron Rodgers demostró que puede jugar con una pierna y mantenerse como el mejor quarterback de la NFL. El domingo de la Semana 1 nos mostró caras conocidas que se mantienen en plan grande, algunas nuevas que apenas llegan y otras que siguen lastimando los corazones de sus seguidores, como los Browns.



Cada año, Cleveland promete a sus acionados que será diferente en comparación al anterior. Puras mentiras. Después de una precampaña perfecta, con Baker Mayeld como la sensación en el Draft, una renovación en el equipo con 50 por ciento de nuevos jugadores y un documental para demostrar que los Browns serán diferentes este 2018, se fulminó el sueño en un intento de gol de campo.



El empate ante los Steelers de Pittsburgh es el mejor —y triste— resultado de Cleveland en la semana inaugural desde 2004. Así es, Cleveland tenía 14 temporadas con el primer partido perdido. La primera sorpresa de la campaña fue el triunfo de los Buccaneers de Tampa Bay 48-40 sobre los Saints de Nueva Orleans, con un Ryan Fitzpatrick inspirado. El quarterback lanzó para 417 yardas y cuatro anotaciones.



Egresado de Harvard, el pasador tiene una mente analítica que le ha permitido mantenerse en la Liga por 13 temporadas, a pesar de ser seleccionado en la séptima ronda del Draft del 2005 (Rams de San Luis).

The best game of his career?



Ryan Fitzpatrick was ON FIRE in the @Buccaneers' win! pic.twitter.com/7V9Q4HO4bM