Así será la vestimenta del Canelo para la pelea vs GGG

Las Vegas.—- Saúl Canelo Álvarez arribará a esta ciudad hoy a las 7 de la noche, hora local (09:00 de la noche, Centro de México), para encarar la semana previa a su pelea con Gennady Golovkin el 15 de septiembre en la T-Mobile Arena.



Aunque la presentación ocial se hará el martes al medio día, el Canelo en avión privado aterrizará en la Sin City con algo seguro: la vestimenta que usará para la noche del Grito de Independencia. El peleador tapatío saldrá con un sarape negro con el Escudo Nacional al frente con México sobre él.



A la espalda, se encuentra la silueta del boxeador con el puño arriba. El calzoncillo que vestirá es en color negro con vivos en dorados, tono que pretendía usar en sus guantes No Boxing, No Life que nalmente no fueron aprobados por la Comisión Atlética de Nevada.