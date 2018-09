El polémico empresario que trajo a Maradona a México

Agradecidos a Christian Bragarnik, por su gestión, y al presidente de Dorados por el esfuerzo y el trabajo realizado para que Diego Maradona tenga esta nueva oportunidad de poder hacer lo que más le gusta: dirigir un equipo de fútbol.. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) September 7, 2018

Diego Armando Maradona llegó a México de la mano del polémico empresario argentino Christian Bragarnik, ligado a la turbia franquicia del Querétaro en la década anterior.Bragarnik fue presidente de los Gallos Blancos del Querétaro en 2004, cuando esa franquicia y la del Irapuato fueron desafiliadas por la Federación Mexicana de Futbol, debido a sus vínculos con el narcotráfico mexicano.Según reportes del diario Reforma ( https://reforma.vlex.com.mx/vid/pgr-mira-promotor-futbol-82064247 ), en la organización del Querétaro en 2004 el mando financiero le correspondía al colombiano Paul Solórzano Lozano, asistido por su compatriota Jorge Mario Ríos Laverde, ambos con supuestas conexiones con el "El Chapo" Guzmán.En la organización que incluía a los clubes Irapuato y Querétaro, según el portal Infobae.com, también estaba Tirso Martínez "El Tío" o "El Futbolista", supuesto socio financiero de Ignacio "Nacho" Coronel. Martínez fue detenido en febrero de 2014 en la colonia La Martinica de León, Guanajuato, desde donde supuestamente operaba el envío de drogas hacia Estados Unidos.Ahora, Bragarnik fue clave para la llegada de Maradona al banquillo de los Dorados de Sinaloa, según reconoció Matías Morla, abogado del astro argentino."Agradecidos a Christian Bragarnik, por su gestión, y al presidente de Dorados por el esfuerzo y el trabajo realizado para que Diego Maradona tenga esta nueva oportunidad de poder hacer lo que más le gusta: dirigir un equipo de fútbol", tuiteó Morla el fin de semana, poco antes de viajar con Maradona hacia Culiacán, sede de los Dorados.Ya en México, la cercanía entre Maradona y Bragarnik es evidente y el empresario fue uno de los personajes detrás de cámaras en la presentación de Diego en el estadio Banorte. Así lo mostraron desde el sábado varios periodistas, a través de las redes sociales.Pero la conexión de Bragarnik con los Dorados no es casual, al contrario. Tiene un largo historial de negociaciones con la familia Hank, dueña del equipo sinaloense y de los Xolos de Tijuana, a los que ha llevado a varios futbolistas sudamericanos. Representa, además, a jugadores de cartel como Iván Marcone, hoy en Cruz Azul, o el portero Marcelo Barovero, en Monterrey.Respecto a su paso por el Querétaro, Bragarnik se defendió en 2016 en una entrevista publicada por el diario La Nación de Argentina."A mí me contrató una sociedad anónima. Después me enteré que la mayoría de los accionistas se dedicaban al narcotráfico. Fui a las reuniones de la Federación, vendí y compré jugadores. Yo no era un investigador privado para evaluar las situaciones particulares", comentó en la entrevista que puede leerse completa aquí: https://www.lanacion.com.ar/1940899-christian-bragarnik-el-empresario-del-futbol-explica-sus-negocios-mi-trabajo-es-transparente Según el portal442.com, debido a sus amistades Bragarnik pasó de ser dueño de un videoclub en Argentina, a convertirse en uno de los representantes más influyentes del balompié celeste, al grado de gestionar la llegada de Jorge Sampaoli al banquillo de la selección nacional o de participar en el fichaje de Darío Benedetto y Paolo Goltz desde el América de México hacia Boca Juniors.