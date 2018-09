Contra México nunca será amistoso: Técnico de EstadosUnidos

NASHVILLE.- Se trata de un ensayo post mundialista, con ambos equipos plagados de jóvenes y dirigidos por entrenadores interinos, pero los duelos ante México nunca serán amistosos, afirma Dave Sarachan, actual estratega del equipo norteamericano.



"Para nuestros futbolistas, siempre será importante jugar ante México, es un partido diferente", asegura el ex asistente del propio representativo, así como de clubes como el DC United y el Galaxy de Los Ángeles. "No voy a mentir, hay una rivalidad contra México, que -en lo personal- siempre será especial para mí. No lo digo en un aspecto equivocado, pero dentro de la cancha no nos caemos bien".



Por si algo le faltaba al duelo, se jugará en 11 de septiembre, fecha importante para los estadounidenses, por el recuerdo del atentado a las Torres Gemelas en 2001. "Siempre será distinto jugar en esa fecha. Los jugadores saben lo que representa", arma Sarachan. "Hay gente para la que importa esa fecha y eso nos hará mejores para el partido".