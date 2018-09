Ignacio González vive un drama aparte.Sus palabras lo reflejan, enfrenta una dura pelea contra la impaciencia provocada por una lesión que no cede terreno.Hace unos días, Nacho hizo público en redes sociales lo que sufre alguien que vive al cien el futbol y el impedimento de regresar a las canchas lo describió claramente, “es más difícil que asimilar una derrota o la frustración de estar en la banca”, como escribió.Los que hemos seguido los pasos de Nacho desde que llegó a La Fiera para el Bicentenario 2010, sabemos cabalmente que él es sin duda uno de los jugadores que ha superado de todo en este club: desde el infierno de jugar en el Ascenso hasta sobreponerse a la llegada de figuras con las que se suponía estaría olvidado en la banca.Su último partido oficial lo jugó en febrero de este año, Jornada 9 del Clausura 2018 en la visita al Pachuca. Fueron 58 minutos.Había tenido seis juegos como titular.El primer diagnóstico arrojó un esguince de primer grado en la rodilla que lo tendría fuera dos semanas. Luego, sorpresivamente se anunció que había sido operado con éxito y que el torneo se había acabado para él obligado a una recuperación de tres meses. Pero ya van seis y los días contando.El equipo León se ha caracterizado en los últimos torneos por tener a cuestas serias dudas en temas médicos, por rachas de lesionados como por las rehabilitaciones de algunos jugadores que se han tornado largas, tanto, que a veces no sabemos si es por culpa de la preparación física o por la parte médica, o por ambas.En esto y ahora que leímos el lamento del zaguero, recordé las imágenes de Nacho hace poco más del par de meses entrenando de manera solitaria y a una buena intensidad, cual pugilista presto a pelear. Pero también las declaraciones del propio Nacho en el que dio a entender que el exceso de trabajo produjo inflamaciones en la rodilla que complicaron la recuperación total.En ese momento Nacho no culpó a alguien en particular, sólo a su querer estar ya de regreso.Sin embargo, considero que hasta para enfriar esos ímpetus está de por medio una responsabilidad de varias partes, llámese jugador de futbol, preparador físico, médico y director técnico.Nacho tiene ganas de volver y nosotros de verlo en la cancha. Incluso, he declarado que para las de cal que ha dado la zaga esmeralda, Nacho ha sido necesario aun estando en un 70 por ciento de recuperación. Hoy no hay de otra, deberá recuperarse de manera total.A Nacho se le extrañó el torneo pasado en el que la defensa leonesa fue la peor. Se le extrañó por su contagiosa forma de pelear la pelota, cualidad que le hubiera venido, y le vendría, bien a un equipo que pasa dificultades para defender y al que le hace falta mucho de liderazgo en esta posición clave.Ahora el 35 de La Fiera deberá plasmar garra y corazón acá arriba, en esa mente que declara estar en un estado de coma y de la que creo, en esto pudo ser protagonista de una historia diferente.Twitter: @geraslugo