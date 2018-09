¡Gracias, Cruz Azul! Elías Hernández acepta que jugar en la Máquina lo llevó al Tri

Jugar con los colores del Cruz Azul, un equipo con afición en todo el país, ha sido clave para volver a la Selección Mexicana, acepta Elías Hernández.Y es que el mediocampista que hasta hace poco jugaba para el León, se quedó fuera de la convocatoria del Tri para el Mundial de Rusia 2018, en parte porque no fue valorado su rendimiento con los Esmeraldas."Sí, creo que se habla mucho de lo que uno hace dentro de la cancha con Cruz Azul, si bien en León tuve llamados y me fue bastante bien, pero vengo acá a hacer lo mismo, lo que ya venía haciendo y obviamente realza más por el hecho de ser Cruz Azul”, comentó Elías en entrevista con el diario Récord.“Sabemos que esto es de momentos y ahora toca estar ahí, hay que disfrutarlo. Cuando a uno no le toca ser llamado tiene que seguir trabajando para buscar la oportunidad, el día de hoy se presenta, sigue siendo futbol, hay que disfrutarlo y divertirnos, con responsabilidad obviamente y con el orgullo que significa vestir esa camiseta”, añadió el mediocampista, quien está listo para el amistoso de mañana, ante Estados Unidos.Ya el viernes anterior fue titular en la derrota de México ante Uruguay y aunque no tuvo su mejor rendimiento, espera ganarse un puesto y tomar revancha a partir del duelo con los estadounidenses.“Sabemos que siempre son partidos complicados, a pesar de que son amistosos siempre se juegan a alta intensidad, con selecciones como Estados Unidos, pero habrá que disfrutarlo y la oportunidades que se presenten hay que aprovecharlas”, concluyó en la entrevista con Récord.