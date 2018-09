La novia de Cristiano Ronaldo escandaliza Instagram con estas fotos

Georgina Rodríguez muestra orgullosa en Instagram sus vacaciones junto a Cristiano Ronaldo en la Costa Azul, pero esto ha derivado en muchas críticas, sobre todo por un par de fotografías publicadas en las horas recientes.En ambas se puede ver a la portuguesa posando con un diminuto bikini, junto a Cristiano Jr., el hijo de Ronaldo y quien tiene sólo siete años."¿Cómo te atreves a posar con tan poco ropa junto a un crío?", es una de las críticas que puede leerse en el perfil de Instagram de Georgina (@georginagio), en una red social en la que tiene siete millones de seguidores."Qué lástima de pareja para Cristiano", es otro de los comentarios, aunque también hay quienes defienden a la joven portuguesa, quien hasta el momento no ha respondido a las críticas.Por lo pronto, la pareja portuguesa continúa con sus vacaciones, aprovechando que Cristiano no tuvo actividad con la Juventus de Turín, pues no fue convocado para los partidos de la selección de Portugal en la Fecha FIFA.