León espera el regreso de Nacho González, su héroe de tres finales

A seis meses de someterse a una operación en la rodilla izquierda, el regreso de Nacho González a las canchas es incierto.Uno de los grandes ídolos de la afición esmeralda sigue en un proceso de rehabilitación de su rodilla izquierda, misma que estaba presupuestada para tres meses de recuperación, pero que se ha alargado al menos el doble de tiempo.“¿Cuándo puede aparecer?, es incierto”, dijo el entrenador del Club León, Gustavo Díaz sobre Nacho González, quien fue operado en marzo pasado. “Es día a día lo de Nacho, su lesión la conocemos, esperamos a que se recupere, pero ahora no le ponemos fecha (a su regreso), él es un profesional, siente mucho la camiseta, quiere estar y nosotros lo estamos esperando”.Las declaraciones del domador se dieron apenas un día después de que el propio Nacho González colgara una postal en sus redes sociales asegurando que estar alejado de las canchas, “es como estar muriendo en un estado de coma, sin poder hacer nada”.Por ello, el ‘Chavo’ Díaz dejó claro que lo esperará el tiempo necesario para tenerlo de vuelta en su equipo.“Es uno de los grandes líderes de este equipo dentro y fuera de la cancha”, dijo Díaz. “Hoy todavía no puede hacer futbol, pero ojalá la semana que vienen ya pueda a estar, tenga unos minutos y lo podamos ver, porque es muy importante para nosotros”.El apoyo de los seguidores del León en las redes sociales, ha sido una constante para el defensor del León que ha anotado en tres finales diferentes con la Fiera, (una en Ascenso y dos en Liga MX).“Nacho corazón de LEÓN, eres grande, pronto estarás de regreso”, escribió el usuario alex_uchiha92 en Instagram. “Vamos nacho haces falta en la cancha saludos”, agregó alexis95munoz.El propio Nacho ha subido diversas fotos acerca de su recuperación, donde luce algunos avances y se muestra listo para vencer el demonio de la lesión que lo ha seguido en los últimos meses.Al respecto, hace unos meses Nacho narró como la impaciencia le costó agravar su lesión:"Hubo error desde el primer día que no debí haber jugado contra el Necaxa y jugué así lesionado de una esguince de primer grado"."Paré dos semanas, no estaba al cien por ciento y así jugué dos partidos, lo que generó el primer problema con el menisco"."Ese fue el error de mi parte, de siempre querer estar, de siempre ese ímpetu que por algo estoy aquí, pero en esta vez me ha llegado a otra circunstancia".Fue poco antes de iniciar el Apertura 2018, cuando el propio Nacho reconoció que “hubo un error” con su lesión.Nacho jugó con un esguince de primer grado y tras 90 minutos, se generó un esguince de segundo grado en la rodilla izquierda. Se perdió los siguientes tres partidos ante Monterrey, Puebla y Santos.González volvió al once titular y a pesar de no estar al cien, completó los 90 minutos.La mala noticia en el vestuario fue la lesión, tras 58 minutos en el campo, salió por un problema en el menisco, mismo que se agudizó en un entrenamiento. Unos días después se tomó la decisión de operarse.