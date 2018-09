Los nominados para el once ideal de la FIFA

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) dio a conocer su lista de nominados para integrar el 11 ideal de 2018, en la que guran cinco porteros, 20 defensas, 15 mediocampistas y 15 delanteros.

Some big names were in the FIFA @FIFPro @World11 2017

Who would be in YOUR team this year? #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/8lv54eeuHF