Que convenzan a Tigres para que me quede en el Tri: Ferretti

NASHVILLE.- La novela que protagonizan Ricardo Ferretti y la Federación Mexicana de Futbol cada vez está más cerca de tener un nal feliz. Previo al juego de este martes ante Estados Unidos, el todavía entrenador interino del Tricolor asegura que deben convencer a la cúpula de los Tigres para quedarse de manera permanente.



"Esa es la única opción, que Tigres me despida. Ustedes ya saben porque me quiero quedar, por el apoyo que me han dado", arma el "Tuca". "Si Tigres me despide, no me quiero quedar desempleado. Entonces. Tocaría la puerta...". El sí de su parte, que parecía tan difícil, está dado.



Lo único que falta es que la FMF pague a los Tigres la respectiva cláusula de rescisión. "Sí hay cláusula. No sé la cantidad. La cosa es que en primer lugar quiero cumplir mi contrato (con los norteños)", insiste. "Ya estuve, ya participé".